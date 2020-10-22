阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗正在進行第3階段大規模臨床試驗，不過現在傳出，一名巴西志願者不幸在試驗中死亡，據悉他並未被施打疫苗。

阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗正在進行第3階段大規模臨床試驗，不過現在傳出，一名巴西志願者不幸在試驗中死亡，據悉他並未被施打疫苗。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴西國家衛生監測局（Anvisa）昨（21）日證實，一名參與阿斯特捷利康與牛津大學新冠疫苗第3階段臨床試驗的志願者不幸喪命，巴西當局並未透露死者的相關個資，不過《太陽報》報導，罹難者是巴西當地年僅28歲的醫生費托薩（João Pedro Feitosa）。

目前尚不清楚費托薩的確切死因，不過《太陽報》指出，費托薩死於新冠肺炎的併發症，而且據信他並未施打疫苗，而是給予良性安慰劑。BBC也指出，死者並未施打正在實驗中的新冠疫苗。

目前獨立委員會正在調查死者究竟施打的是疫苗或是安慰劑，以及確認他的死因是否和實驗有關。

BBC報導，臨床試驗中，半數志願者被施打真正的牛津新冠疫苗，對照組志願者則注射現有的腦脊膜炎疫苗，志願者事前並不知道自己被施打哪一種疫苗。

儘管臨床試驗中爆出志願者死亡，不過巴西國家衛生監測局表示，在負責監控臨床試驗的國際評估與安全委員會（International Evaluation and Security Committee）建議下，實驗仍將繼續。

針對這起事件，阿斯特捷利康與牛津大學都發布聲明指出，實驗中所有重大醫療事件都受到調查人員仔細評估，目前沒有出現安全疑慮，巴西監管單位建議實驗繼續進行。

阿斯特捷利康與牛津大學的新冠疫苗臨床試驗9月就因為一名受試者出現嚴重副作用而暫停全球試驗，後續阿斯特捷利康的內部報告指出，這名37歲婦女在施打第2劑疫苗後，出現稱為「橫貫性脊髓炎」（Transverse myelitis）的罕見脊椎發炎疾病，並且在9月5日送醫。

不過牛津大學新冠疫苗臨床試驗爆出志願者身體不適不只這一樁，《太陽報》報導，9月一名英國受試者也表示，在注射疫苗後出現發燒39度以上、發冷長達14小時，他說發高燒的狀況持續了一整天，他感到相當虛弱，躺在床上無法起身。

目前美國、南非、巴西、英國一共有1.8萬名志願者注射阿斯特捷利康與牛津大學的「AZD1222」新冠疫苗，預計全球將有5萬名志願者參與第3階段臨床試驗。

(中時新聞網)