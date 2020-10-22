北市與新北市首度以兩個城市聯名共同申辦國際綜合性運動賽會，2025年世界壯年運動會（World Masters Games 2025，以下稱世壯運），疫情期間以視訊方式進行國際申辦會議，在21日下午決選會議簡報後結果出爐，雙北擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，確定成為2025年世壯運主辦城市，繼2017世大運後，臺灣將再度主辦國際大型綜合性運動賽事。

昨日決選會議由臺北市蔡炳坤副市長、新北市謝政達副市長攜手率隊，向國際壯年運動總會（International Masters Games Association，簡稱IMGA）說明準備情況，簡報內容陳述籌辦整體計畫及賽會願景，並於委員提問相關問題上有完整的答覆及充分說明，表現獲得總會委員一致肯定，尤其執行長詹斯．荷姆（JENS V. HOLM）上週參訪後更極力推薦。

決選簡報會議後，委員們評估3個申辦城市的條件與表現，國際壯年運動總會（IMGA）在理事會上決定，將2025年世界壯年運動會主辦權授予臺北市和新北市，22日由國際壯年運動總會會長凱霍．荷姆KAI HOLM及執行長JENS V. HOLM共同來函表示恭賀，且期待能夠一起工作，培養壯年運動的共同目標，後續將配合雙北市在國際正式宣告訊息。

北市與新北市共同申辦2025年世壯運，從2019年提交申辦意向書後就開始積極準備，今年因全球疫情影響，以視訊方式進行國際申辦會議，期間總會執行長詹斯．荷姆更安排實地參訪，柯文哲與侯友宜兩位市長共同接待並會談交流意見，兩個城市政府資源整合共同申辦，讓執行長留下深刻印象。

雙北首度聯名共同申辦國際大型運動賽事，早在2017世界大學運動會已經有實際合作經驗，當時就共享行政及場館資源完成賽事，這次世壯運是針對30歲以上運動員，目前規劃32個競賽種類，預計有110個國家，超過3萬名運動員來臺參賽，而且選手是代表個人或運動團體出賽，非國家代表隊，這些選手們樂於帶著家人和朋友參與，因此觀光旅遊規劃也是賽會的一大重點，雙北的交通便利，整合豐富的觀光資源，更期待透過選手及其家人朋友的到訪，帶動城市運動觀光與國際文化交流。

(中時 )