美國總統大選進入最後倒數，川普在民調上長期落後於民主黨候選人拜登，外界盛傳川普將會有「十月驚奇」，要一舉扭轉目前的頹勢，而據日媒報導，有消息指出，川普可能在選前訪台，為台、美、中關係投下震撼彈；對於這種說法，美國智庫回應了。

據港媒中評社報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在21日早上發佈「美國下屆政府對台政策」的專題報告，在報告中受訪時被問到相關問題，CSIS中國力量計畫主任葛來儀認為，美國這段時間可能會訂定許多法案來加強台美關係、批准更多軍售，但是「川普訪台」這個選項，她認為是不會發生的。

而外傳美國國務卿蓬佩奧可能會在下周訪問南亞之際，「順道訪問台灣」，對此，CSIS高級副總裁格林指出，這些訊息可能是川普政府內傳出來的，儘管美國國務院官員指出並沒有讓蓬佩奧訪台的計畫，但是「一切都是在可能的範圍內」。

格林表示，川普政府的不可預測性太大了，如果過去三、四十年的美國國務卿中，有人會再選前訪台，「那麼那個人就會是蓬佩奧」。

(中時新聞網)