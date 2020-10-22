俗諺常說「百年修得共枕眠」，南投縣府為表達對結婚60年以上佳偶的敬意和祝福，於10月21、22日上午在九族文化村，舉辦年度金婚、鑽石婚楷模表揚大會活動，邀請民眾分享夫妻相處之道，感受鶼鰈扶持的可貴與幸福。

縣長林明溱指出，為了祝賀縣內攜手一甲子以上的夫妻並弘揚敬老精神，特選於九族文化村舉辦2020年度金婚、鑽石婚、白金鑽婚暨各類長青、敬老等楷模表揚大會，和一對對幸福的老夫老妻分享感動時刻，更打趣的說「聽某嘴大富貴」，就算他是縣長，回到家也是「聽太座的話」。

總計今年投縣結婚滿70年白金鑽婚夫妻有35對、結婚滿60年鑽石婚夫妻有332對、結婚滿50年金婚夫婦有901對，多達1268對長壽結婚半世紀以上的佳偶。

其中高齡93歲結縭四分之三世紀的埔里鎮陳紹綺、陳王緣春，是正港偕老白頭的長壽賢伉儷，兩夫妻21日代表全縣長壽又結婚美滿的佳偶，在林明溱及貴賓祝福下，點喜燭、切蛋糕，歡度屬於他們的感動時刻。

女兒陳麗華爆料說，同齡的老爸老媽幾乎每天「鬥嘴鼓」，但總是吵完就合好，不僅是真正的床頭吵床尾和，還因為每天都要想方設法「罵贏對方」，讓兩老天天動腦，至今耳聰目明，且身體依然硬朗。

(中時 )