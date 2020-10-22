國防部副參謀總長岳樹華今日於內政委員會備詢時表示，近幾個月以來，和去年、前年比較，中國的的軍事恫嚇頻率增加了50％以上，包括騷擾的軍艦、軍機等等，目的是消耗我們的國防戰力，也打算把這樣的狀況變成常態。

岳樹華指出，今日上午7點時，中國又有一架無人機侵入我國西南，台灣以雷達監控處置。因為中國很大，飛機多、船很多，不斷開飛機過來騷擾。

綠委沈發惠表示，今早外交部證實，美國國務院已將多管火箭系統、陸弓飛彈、F16新式偵照莢艙等3項軍售案送到美國國會，國防部態度為何？岳樹華說，這些軍購可以快速增加我國打擊力量，對此樂觀其成。

沈發惠指出，未來在提升武器系統時，應變也要更快更強，目前相關的軍事管制區，未來可能要因應新的武器系統，做出新的規劃。岳樹華回應，希望軍事管制區的相關法令不要寫死，可以靈活一點，保持彈性。

沈發惠說，近期有立委提案修正《國安法》第5條，要求未來軍事管制區的劃設，每3年檢討一次，而且還要邀請內政部、原民會、直轄市政府、鄉鎮公所、鄉鎮代表會等等，這對國防的影響是什麼？岳樹華表示，3年的時間實在太長，而且太麻煩了，不該把法令寫死，應該還是以國防優先。

(中時 )