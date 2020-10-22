特斯拉周三盤後公布第三季財報，受惠於交車增長，以及向其他汽車製造商出售環保監管積分，特斯拉除了連續第五個季度實現獲利之外，營收亦創下歷史新高。

周三特斯拉亦確認到年底前交車50萬輛的目標，這表示公司在第四季必須大幅提高汽車銷量。特斯拉業績表現優於市場預期，周三盤後股價上漲2.5%，報433.88美元。

特斯拉表示，現有產能可以生產與交付50萬輛電動車，但也表示要達成目標已經變得較為困難。「能否實現該目標主要取決於Model Y電動車的季增長，以及上海廠的生產。」

在法說會上，當被問及根據目前工廠的最大產能，特斯拉是否計畫在明年交付84萬～100萬輛汽車，執行長馬斯克（Elon Musk）表示，目標是「在那附近」，另一位特斯拉高層則表示，公司下一季將提供預測指引。

特斯拉克服了今年整個汽車業的衰退趨勢，並藉由穩定的銷售與連續幾季的獲利，在這場大流行病與經濟動盪中逆勢前行，今年以來股價已經上漲約400%。

雖然在銷售、營收與獲利方面落後競爭對手，但特斯拉達到3,945億美元的市值已凌駕全球所有汽車製造商。特斯拉股價的強勁升勢，凸顯出投資人對電動車產業的未來，以及該公司從小眾市場的汽車製造商成為綠能車全球領導者的轉變抱持信心。

不過，Roth Capital Partners分析師Craig Irwin提出警告表示：「特斯拉的領先優勢可能很快就會縮小。他表示，特斯拉的估值仍然非常高，就像是脫離現實的真空狀態一樣，而競爭對手們正瘋狂追趕」，他指的是預計在2024年以前上路的400多款新型電動車。

通用汽車周三發表純電動悍馬車，將直接與特斯拉的Cybertruck競爭。具有未來主義色彩的電動皮卡Cybertruck預計於明年投入生產。

馬斯克周三表示，Cybertruck的訂單將在2022年交車，或最快在2021年底。

特斯拉9月公布計畫，將自行生產更大的電池以降低電池生產成本，但馬斯克周三表示，公司在2022年以前，不會依賴自家的電池生產，這表示特斯拉將繼續仰賴其外部電池供應商Panasonic、樂金化學與寧德時代新能源科技。

馬斯克亦表示，特斯拉將在今年底前更廣泛推出其所謂的「全自動駕駛」（Full Self-Driving）技術。該公司周三在試駕活動中，為一些「專業、謹慎」的駕駛員推出該功能。數年來馬斯克一直承諾將推出完全自動駕駛功能，特斯拉的電動車客戶可以支付8,000美元，安排獲得這項升級。

特斯拉第三季營收為87.7億美元，較去年同期的63億美元成長39%，再創歷史新高，亦優於分析師預測均值83.6億美元。

排除特殊項目，特斯拉每股盈餘為76美分。淨利為3.31億美元，若不包括給予馬斯克的股票薪酬，淨利為8.74億美元。

出售環保積分產生的收入為3.97億美元。若排除這筆收入，特斯拉第三季將無法獲利。今年以來，該監管積分金額達到11.8億美元，約占汽車總營收的7%。

特斯拉未公布各地區的銷售情況，不過，根據中國汽車工業協會CPCA公布的數據，第三季特斯拉Model 3電動車的銷量大致持平。總體而言，特斯拉上海製造的Model 3在第三季的銷售量約為34,100輛。

特斯拉周三表示，上海廠的Model 3產量已擴大到每年25萬輛，達到其目標生產率。

其位於加州費利蒙的主要工廠產能達59萬輛，其中包括Model Y。

特斯拉表示，公司將專注於改善製造成本與效率，並儘快提高產能。

特斯拉目前正在德國柏林及德州奧斯汀建造其他的汽車與電池工廠，以提高現有車輛的產量，並推出新車型，包括Cybertruck與 Semi truck。其德國廠預計將於2021年開始投產。

(時報資訊)