IC測試載板廠雍智科技(6683)受惠需求暢旺，2020年第三季合併營收「雙升」創高，法人看好獲利可望同步創高，第四季淡季營運仍可持穩高檔。雍智今（22）日在買盤敲進下開高走高，最高飆升8.13％至306元，截至10點20分仍維持逾6％漲幅。

雍智股價7月中觸及415元的上櫃新高，隨後一路修正拉回、9月中下探250元，波段修正幅度逼近4成，近期於263～275元區間盤整。三大法人近期持續偏多操作，上周合計買超雍智277張，本周迄今買超力道擴大達355張。

雍智9月自結合併營收達1.23億元，月增4.71％、年增達65.14％，連2月改寫新高。帶動第三季合併營收3.42億元，季增達16.2％、年增達47.52％，連2季改寫新高。累計前三季合併營收8.84億元，年增達44.09％，續創同期新高。

雍智今年受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板出貨暢旺，法人看好雍智第三季獲利可望同步連2季創高。第四季雖步入淡季，但5G及WiFi 6晶片、電源管理IC等出貨暢旺，可望帶動雍智營運持穩高檔、估僅小幅下滑，帶動全年營收挑戰新高。

雍智對今年測試載板需求成長樂觀看待，投顧法人認為，在台系客戶5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期下，將帶動雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求，新探針卡設計專案貢獻增加亦增添營運成長動能。

(時報資訊)