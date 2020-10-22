1.聯電(2303)：昨遭外資大舉賣超62789張，另美控涉侵害營業秘密案，公司建議罰金6千萬美元尚待核准，今早股價仍逆漲約1.5%，站穩5日線上。

2.中鴻(2014)：11月盤價連5漲、全年拚小賺，另土地資產百億，潛在利益可期，加上昨日外資轉買超1914張，推升今早股價漲逾2，重回票面之上。

3.倉佑(1568)：短均上揚、昨外資轉買超，今早多頭湧入，挾量大漲近5%。

4.麗清(3346)：下方5日線有撐，昨外資回補買超96張，今早挾量彈升約4.5%。

5.永豐餘(1907)：旗下永豐實27日將登興櫃，昨外資獻禮轉買超1269張，今早量增漲至19.1元。

6.撼訊(6150)：外資昨回補，早盤挾量漲逾4%，跳上年線。

7.日勝生(2547)：獲中捷兩站聯開案，早盤漲逾2%。

8.康那香(9919)：口罩供不應求、產能續增，早盤觸及季線。

9.愛地雅(8933)：自行車熱銷，早盤續漲逾3%，挑戰季線。

10.捷泰(6165)：跨入直播產業，營收持續高度成長，早盤續漲逾3%，連4日升漲。

11.同泰(3321)：Mini LED再受蘋果激勵，外資轉買、人氣不散，股價一度漲5%，登逾2個月高價。

12.雍智科技(6683)：外資連3日買超，晨盤帶量強漲逾6%，再登300元大關。

13.由田(3455)：新布局發酵，由田明年營收喊衝，早盤勁彈3%，一舉收復50元、月線、季線、半年線。

14.保瑞(6472)：保健品搶進美國電商，早盤攻上漲停，衝破200關，登今年高。

15.興能高(6558)：蘋概+業績題材點火，股價燒燙燙，早盤續攀揚7%，寫8個月高價。

16.玉晶光(3406)：納入上市櫃特選5G+通訊指數成分股，激勵晨盤翻紅走揚2.5%，站穩五日線。

17.泰博(4736)：新冠快篩拚外銷許可，業績喊衝，激勵晨盤放量勁揚4%。

18.藥華藥(6446)：判賠AOP台幣48億元，遭空方殺出，股價跳空跌停，摔落百元關。

(時報資訊)