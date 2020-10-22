為了拓展台灣香蕉在日本的銷售量及知名度，行政院農委會農糧署與日本茨城縣笠間市簽訂合作備忘錄，擴大外銷台灣的香蕉。21日於青果運銷合作社台中分社國姓集貨場舉辦「優質秋冬蕉行銷日本記者會」，展現交流成果。

農糧署長胡忠一表示，台灣香蕉收穫面積約1.5萬公傾，年產量逾35萬公噸，主要產區為屏東縣和高雄市在3至5月所生產的春蕉；以及南投縣10月至翌年2月所生產的秋冬蕉。但台灣內需僅需約27萬頓的香蕉，因此近年農糧署戮力拓展外銷方案來幫助蕉農。

日本茨城縣笠間市代表木下知香說，現於茨城縣內超市，皆有販售台灣香蕉，不僅學童因為吃過台灣蕉的好，熱烈要求家長的購買；許多長者因為過去就吃過，十分懷念和喜愛台灣香蕉，相當捧場（黃立杰攝）

胡忠一說，2020年截至9月底台灣香蕉已外銷3282公噸，去年同期為2589公噸，成長近3成創5年來新高，成績亮眼。

日本茨城縣笠間市代表木下知香表示，2019年7月笠間市和台灣簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，讓日本學童營養午餐的餐桌上，品嚐帶來自台灣的香蕉，回饋熱烈；因此廣邀鄰近的水戶市、大洗町、陸那珂市加入，採購做為校園營養。

目前在茨城縣內有部分超市販售台灣香蕉，不僅學童因為吃過台灣蕉的好，促進家長的購買；許多年長者因為過去吃過，也是最佳代言人和粉絲。

台灣香蕉味道濃郁、Q彈好吃，近期蓄勢待發進軍包括日本、新加坡、中東等新興市場，強化農業交流和經濟成長。

(中時 )