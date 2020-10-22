全球最大碳纖維冰上曲棍球桿廠波力-KY今年雖難逃衰退，美國客戶Bauar預估明年下單1百萬支冰上曲棍球桿，布局碳纖維複合材料汽車輪圈亦有斬獲，首度參加台北國際汽車零配件展首日已接獲10家台灣汽車改裝業者表達合作意願，明年營收及獲利至少回到2019年水準。

波力明年營運看俏，22日上漲0.60元而以51.0元開出，最高52.0元，目前股價上漲。

波力生產碳纖維冰上曲棍球桿及羽球拍之外，也開發碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝而成的碳纖維複合材料汽車輪圈。原本計畫今年在美國、大陸及台灣改裝汽車市場大展身手，卻受疫情影響而延宕。今年七月參加大陸深圳舉辦深圳國際汽車改裝服務業展覽會，展出汽車輪圈，獲得深圳汽車改裝業者主動邀約，在汽車改裝店成立Bonny品牌的汽車輪圈店中店，目前大陸經銷商家數14家，預計今年底或明年初可達20家，明年底經銷商家數倍數增長至60家。

波力總經理洪進山指出，波力首度以汽車輪圈，參加正在南港展覽二館舉辦台北國際汽車零配件展，全力搶攻台灣汽車輪圈改裝市場商機。波力以「波力輪圈一路發、改裝一輛車68萬元，單顆碳纖維複合材料汽車輪圈售價18萬元，提供8年保固期，新車一落地就改裝，提供60萬公里保固期為訴求，尋求合作夥伴。參展首日就接獲來自新竹總計10家廠商表達合作意願，有意成為波力BONNY品牌汽車輪圈經銷商。波力本週五會敲定出線廠商名單，之後展開後續洽談，目標是3年內，台灣經銷商家數達20家。

洪進山指出，大陸桐鄉廠目前有10台機台，年產24,000顆汽車輪圈，11月底開始出貨給台灣，今年兩岸出貨合計4、5百顆，明年兩岸出貨1,500顆，其中台灣月出貨500顆、大陸出貨1,000顆。波力今年資本支出5千萬元，明年會在台灣高階技術研發中心生產線，研發與汽車與碳纖維複合材料相關產品，以及擴建大陸自動化設備，資本支出1億元，目標是2023年生產10萬顆。

洪進山指出，今年下半年冰上曲棍球桿景氣未如預期露出曙光，第三季出貨、營收及獲利，均比第二季差一點，今年營運會比去年差。波力美國大客戶Bauar預估，明年疫情如果沒有惡化，明年向波力冰上曲棍球桿採購量可望從今年實際出貨60～70萬台大幅增長至1百萬支，明年有碳纖維汽車輪圈加入營運，毛利率也比現有產品高，明年營運至少回到2019年水準。

(工商 )