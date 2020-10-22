全球領先的企業軟體創新者VMware宣佈推出5G電信雲平台，作為一致的雲端優先解決方案，由已經過驗證、配備智慧自動化功能的電信級高性能雲原生架構提供支援。全新平台包含Tanzu Kubernetes Grid（內建的Kubernetes發行版本），協助通訊服務供應商跨私有雲、電信雲、邊緣雲和公有雲環境，實現容器化工作負載在構建、管理和運行的可靠性。

為滿足不斷成長的5G創新服務需求，通訊服務供應商所需網路應該由現代化雲端運算提供支援，具備網路級速度和靈活性，同時保持電信級性能、彈性和網路品質。VMware創新的多雲平台能夠簡化並加速5G網路部署，透過多層自動化功能轉型運維模式，同時與當前網路無縫整合。透過採用VMware電信雲平台擁抱雲原生原則，通訊服務供應商將能夠在競爭激烈的5G通訊領域加速應用創新和服務的部署和上線。

VMware電信雲平台提供雲端優先網路架構，將加速5G和邊緣創新，同時提供從基礎架構到網路服務的靈活服務、一致維運和全面生命週期管理自動化功能。VMware電信雲平台結合了VMware Telco Cloud Infrastructure（vCloud NFV解決方案的升級版）和VMware Telco Cloud Automation（最新發佈的多域編排和自動化功能）。該5G就緒的電信雲平台針對通訊服務供應商量身定制，幫助他們輕鬆採用雲原生技術，跨多雲架構交付應用和服務。

隨著通訊服務供應商從網路功能虛擬化（NFV）網路向雲原生和容器化網路升級，VMware正在將VMware vCloud NFV解決方案升級為Telco Cloud Infrastructure，為通訊服務供應商提供跨電信網路實現虛擬網路功能（VNF）和雲原生網路功能（CNF）一致運維的統一平台。Telco Cloud Infrastructure旨在透過以電信為中心的強化功能，優化網路服務交付，支援分散式雲部署，為數百萬消費者和企業用戶提供可擴展性和性能。這些以電信為中心的強化功能，證明通訊服務供應商獲得網路級速度和靈活性的同時，也維持網路級性能、彈性和品質。

藉由緊密整合Telco Cloud Infrastructure，VMware Telco Cloud Automation可以實現網路功能和服務的端到端生命週期管理的智慧自動化，從而簡化維運、加快服務交付並優化資源利用率。Telco Cloud Automation現支援基礎架構和容器即服務（CaaS）管理自動化，精簡工作負載配置，提供優化的基礎架構資源配置。該功能還能在需要容量時，透過零接觸配置（ZTP）極大簡化5G和電信邊緣網路的擴展。

VMware電信和邊緣雲業務部執行副總裁暨總經理Shekar Ayyar表示，VMware持續加速交付全面的電信和邊緣雲組合，顯示客戶致力解決當今挑戰，把握未來機遇。藉由電信雲平台的雲原生技術支援，通訊服務供應商現在能夠顯著加速創新步伐，交付全新的應用和服務，降低運維複雜性並大幅節省總體擁有成本，從而進一步其加速5G網路的部署。

(工商 )