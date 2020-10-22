Fitbit 宣布旗下具備最新技術、健康與運動功能的運動手環Inspire 2將於23日起，正式在台上市，而旗下最先進健康智慧手錶 Fitbit Sense與Fitbit Versa 3預計於十月底上市。在一切仍充滿未知的今日，Fitbit透過眾多豐富的資源與強大工具，藉以了解並管理自身的身心靈狀況。Fitbit 旗下最親民的運動手環系列，也推出全新Fitbit Inspire 2，電池續航力提升至10天以上，新增更多健康與健身功能，例如活動區間分鐘數（AZM）記錄，並享有一年免費Fitbit Premium試用期。Fitbit Premium 即日起同步在台開放用戶使用。Fitbit平台將這些強大的工具和資源呈現給每一位用戶，幫助大家在這個非常時期更加瞭解並掌控個人健康狀況。

Fitbit Inspire 2延續Fitbit Inspire HR所取得的成功，增添活動區間分鐘數記錄等進階功能。整體設計上更加時尚、纖薄；更明亮與鮮豔的螢幕，可易於查看資訊。10 天的電池續航力為Fitbit歷代裝置中最持久的產品。運動手環可協助入門的用戶養成健康的習慣，搭配 20 多種目標導向運動模式、睡眠工具、全天候心率追蹤、經期健康追蹤、食物、水份攝取及體重記錄。

Fitbit Premium 可搭配任何Fitbit裝置，讓體驗更上一層樓，將用戶的活動、睡眠與心率記錄串聯起來，獲得更深入的資料分析結果，以及更個人化的詳細報告。除了提供多種睡眠工具，還提供數百個鍛鍊內容，激發動力的遊戲和挑戰，活動、睡眠和營養指導計劃，以及可與醫療團隊分享的健康報告，全部都可從 Fitbit App取得。

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