2019年台中市政府向中央爭取台中市足球運動休閒園區工程，總經費7.5億多元，中央補助4億4940萬元，台中市政府自籌3億多元，原地點預定於北屯區文中小六用地，後改為南屯區文中小用地，原北屯區地點將改為巨蛋體育館；市議員何文海今天痛批，市府是在規避環評。運動局長李昱叡說，現在於南屯區規畫足球場有4.7公頃，朝亞洲錦標賽規畫。

何文海表示，於108 年台中市政府與中央往來的公文中，直接表示依據法規第 22 條運動場地或運動公園之開發，其興建或擴建有下列情形之一者，應實施環境影響評估，第（八）申請開發或累積開發運動場地面積五公頃以上；台中市政府由原本的北屯區文中小六，改於南屯區文中小用地執行推動，是因為南屯區文中小用地總共4.7頃不超過5公頃，依據法規可不用環評。

何文海說，台中市政府在與中央爭取計畫公文中直接說明刻意避開環評，政府機關推行建設故意避開法規，雖然符合法律規定，但是帶頭做出避開法規行為，實屬於不良示範，難道是在教導民眾如何避開法律規範嗎？足球場完工後，營運維護期預計自民國112 年完工及驗收後推動正式營運，將以OT（Operation營運-Transfer移轉）模式，委由民間專業機構營運，營運期滿，營運權歸還政府，營運期的時間未定，足球場歸還之後，台中市政府有沒有辦法繼續營運？

何文海建議台中市政府，台中市洲際棒球場可以成功營運，有很大的原因是台灣目前已有職業棒球比賽，也有一定數量的觀眾願意觀看比賽，而目前台灣足球距離成立職業足球隊仍然有很大的努力空間，台中市政府必須更積極推廣足球運動，職業足球的建構必須靠政府推廣國中小、高中一直到大學，還需包含願意看足球運動的觀眾，職業足球隊才有可能成形，因此台中市政府願意建設符合國際標準足球場，他表示支持與贊成，推廣台灣足球運動是正確的方向，但是足球場完成後，足球運動的推廣與足球場營運才是未來真正的挑戰。

(中時 )