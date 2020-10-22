今年因新冠肺炎疫情，不少演藝圈藝人因工作計畫受阻，紛紛傳出經濟吃緊，今年6月「星爺」周星馳傳賣豪宅換現金，但20日透過律師澄清絕非跟「對賭協議」有關，揚言若再亂傳將不惜提告。而香港另一位老大哥曾志偉今(22日)也被報導賣別墅賺了不少，跟買進價格相比賺了約25倍。

曾志偉第二任太太朱錫珍今年8月因癌症過世，兩人育有兒子曾國祥和曾國猷，結婚後移居加拿大，少在鏡頭前出現，最後一次合體出現在公開場合，是2017年資深藝人魯芬的喪禮。港媒報導朱錫珍生前十分低調，後來與曾志偉分居，默默當丈夫背後的女人，一手打理家中財政。

而曾志偉的前妻「寶媽」王美華近十年來被發現三度罹癌，雖表面堅強，但內心十分受挫，本月她上節目《單身行不行》，透露跟曾志偉離婚後，感情才好轉成為真正的家人，寶媽當時一出開刀房，曾志偉就打電話關心，還鼓勵她：「千萬不要想嘔吐這件事」，兩人聊了一整晚，令寶媽十分暖心。

據《東網》報導，根據市場消息，曾志偉最近私下出售位於西貢清水灣彩濤別墅洋房，1988年買進的價格是403萬港幣（約1490萬台幣），最近開價1億港幣（約3億台幣），順利賣出，但未獲證實，和曾志偉是鄰居的汪明荃則說沒想到可以賣到這麼高的價錢，她目前住得很舒適，暫時沒有想賣房的打算。

(中時新聞網)