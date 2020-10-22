國內今天再新增4例新冠肺炎境外移入個案，統計4天已暴增13例，顯示國外新冠肺炎升溫後正延燒至台灣，邊境疫情告急！指揮中心將在14：00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。

指揮中心統計，國內截至目前累計548例確診，分別為456例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、495人解除隔離、46人住院隔離中。

加上今天的4例，台灣最近4天的境外移入個案總計多達13例，且世界各國都有，從19日新增了5例，分別從法國、菲律賓、印尼、俄羅斯入境，20日新增3例，皆來自菲律賓，21日新增1例來自印尼。其中3人有症狀、6人為無症狀感染者。

根據指揮中心目前的政策，只有強制菲律賓入境者在隔離期滿2次採檢，境外生來台隔離14天後校方安排醫院自費採檢，或是自己到醫院自費採檢，上述的6名無症狀感染者都是從這裡抓出來的。然而其他人都是隔離14天後，沒有症狀就可以出關、到處趴趴走，指揮中心僅提醒要再自我管理7天而已。

(中時新聞網)