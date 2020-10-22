連續兩年於ICA世界巧克力大賽亞太區獲得亮眼成績的可可德歐，2019年以「蘭陽金棗」及「四季春紅茶」BON BON 巧克力分別拿下銀獎與銅獎，今年則是以宜蘭馨山茶園的冠軍紅茶搭配享譽國際的金車噶瑪蘭威士忌，製成微醺口感的「紅茶威士忌」BON BON 巧克力，順利再創佳績。身為可可德歐巧克力工匠的闕國祥為了理想，放棄原先的機電人生，毅然決然地投入能讓人感到快樂的巧克力產業，立志將存在於蘭陽平原的美好傳承下去，讓每一個嚐過可可德歐巧克力的朋友都能體會到在地的蘭陽風味。

可可德歐創立至今堅持採用來自世界各地頂級的可可原料，結合在地嚴選食材當作產品主軸，將宜蘭的金棗、番茄、醬油、茶葉、酒等食材元素融入巧克力內餡，成功地以另一種方式發揮了「在地」的價值。有別於其他透過上色而成的五顏六色巧克力糖衣，可可德歐不追求漂亮的外表，進而重視內在本質，闕國祥親自到茶園、果園與當地小農聊天、學習挑選食材的方法，也與百大青農、模範農民長期合作，希望透過一顆小小的巧克力，讓每個人感受到宜蘭這充滿大大能量的好地方。除了使用宜蘭在地食材打造的 BON BON 巧克力外，可可德歐也推出多款生巧克力、黑巧克力、蛋糕、可可粉等系列商品，讓每個人能擁有許多不同的選擇。更不惜成本地推出85%黑巧克力「黑雪公主霜淇淋」，85%黑巧克力與香純牛奶的結合，搭配爽脆杏仁粒的煎餅甜筒，平滑柔順不甜膩的多層次口感，彷彿置身微風吹拂的塞納河畔，沒有其他多餘的添加物，可可德歐相信這才是霜淇淋最佳的狀態。

可可德歐連續兩年於ICA世界巧克力大賽亞太區獲得亮眼成績。(圖/品牌提供)

可可德歐於今年九月自宜蘭搬遷至礁溪開設品牌旗艦店，為的就是讓可可德歐的巧克力能跟大眾朋友們更加靠近。旗艦店內設計以白色與咖啡色為基調，就像是加了牛奶的絲滑巧克力，沈穩而溫暖，親至現場，彷彿置身於異國，一口咖啡、搭配有著新鮮在地食材的巧克力，好不愜意。店內採用明亮的開放式廚房，在現場就能看見巧克力的製作過程，二樓甚至加開座位區，供大老遠前來可可德歐的旅客休憩，週末時也將規劃舉辦巧克力互動手作課程，絕對是往後宜蘭必去的熱門景點之一。

(中時新聞網)