全球新冠肺炎疫情不止，到底何時才會結束？中央研究院院長廖俊智今天在立法院表示，即使到明年初，疫情仍會持續，之後則要看各國人民是否有遵循防疫準則而定。至於國內疫苗，預期最快明年中才會上市。

廖俊智今天到立法院進行施政報告，國民黨立委林奕華、萬美玲及民進黨立委張廖萬堅等人，均質詢到新冠肺炎疫情發展，及中研院協助國內廠商發展疫苗的進度。

廖俊智表示，今年1、2月新冠肺炎疫情開始發展，到現在來看，比原先預期嚴峻一些。他認為，到即使到明年初，疫情都還會持續，之後會怎麼發展，取決於各國人民是否遵守防疫準則而定，包括戴口罩、遵守社交距離等，不過歐美國家在這方面似乎不被重視。

林奕華質詢說，國外許多新冠肺炎疫苗研發速度相當快，國內如何？廖俊智回覆，中研院主要是協助國內疫苗廠商進行動物實驗，疫苗確切上市日期，應該由廠商來回答。不過他預估，國內疫苗最快在明年中、或更晚才會上市。

張廖萬堅指出，美國嬌生公司所研發的新冠疫苗已進入第三期臨床試驗，不過因為一名受試者出現「不明病症」，因此決定暫時停止試驗，這樣的處理模式是對的嗎？

廖俊智表示，嬌生公司遇到問題而暫停測試，這是好的做法，寧願失去商機，也要為疫苗安全把關。國內疫苗發展已進入第一期臨床測試，他呼籲一切以安全為第一，不要求快。

(中時 )