國民黨22日在國家政策基金會舉辦「台灣光復75周年—中華民國在台灣的足跡」研討會，國民黨主席江啟臣（圖）進場時，在門口抗議的台灣國成員喊著「台灣國懸賞一億元-徵光復節法源證據」，向江啟臣挑戰，當下江啟臣沒有回應步入基金會，但江啟臣受訪時表示，「要台獨去找蔡英文（總統），捍衛中華民國來找我。」（劉宗龍攝）

台灣國辦公室主任陳峻涵及成員們22日在國家政策研究基金會門口，喊出「台灣國懸賞一億元-徵光復節法源證據」，公開挑戰正要出席台灣光復七十五週年研討會的國民黨主席江啟臣（前右）。（劉宗龍攝）

國民黨智庫國家政策研究基金會今舉辦「臺灣光復75週年研討會」，台灣國辦公室主任陳峻涵至會場外踢館，宣稱臺灣光復，無法源依據，因此向國民黨主席江啟臣提出辯論挑戰，並呼籲民進黨積極推動國家正常化。江啟臣對此表示，「要台獨找蔡英文，要捍衛中華民國來找國民黨。」

國民黨今年再窮，也要借錢舉辦紀念台灣光復節系列活動，今天上午登場的是「臺灣光復75週年：中華民國在台灣的足跡」研討會，台灣國辦公室一早至會場門口演行動劇，向江啟臣下戰書。陳峻涵表示，國民黨主張台灣是根據《開羅宣言》歸還給中華民國，但是《開羅宣言》本質上只是新聞公報，沒有簽字的法律文件可以證明台灣歸還給中華民國，希望江啟臣能與台灣國辦公室公開辯論，懸賞1億元誠徵「臺灣光復節」的法源依據。

江啟臣回應，要台獨的找蔡英文，要捍衛中華民國的來找國民黨，呼籲主張台獨者不要打著台獨的口號當中共同路人，打著台獨的名義消滅中華民國。

江啟臣指出，蔡政府的態度向來曖昧，陸委會也曾說台灣是根據《開羅宣言》歸還給中華民國，另外，江啟臣質問，如果台澎沒有歸還給中華民國，那現任中華民國總統治理的是哪裡？難道只有金馬嗎？希望透過討論來重新檢視中華民國跟台灣的關係，不應刻意淡化處理。

國民黨舉辦紀念台灣光復研討會，台灣國辦公室主任陳峻涵今至會場外踢館，宣稱臺灣光復，無法源依據。(攝影實習陳雲岫)

台灣國辦公室22日在國家政策研究基金會門口舉行記者會，台灣國辦公室主任陳峻涵及成員們將「台灣國懸賞一億元-徵光復節法源證據」告示貼在牆上，公開挑戰國民黨主席江啟臣。（劉宗龍攝）

台灣國辦公室22日在國家政策研究基金會門口舉行記者會，台灣國辦公室主任陳峻涵（前右）及成員們喊出「台灣國懸賞一億元-徵光復節法源證據」，公開挑戰國民黨主席江啟臣。（劉宗龍攝）

對於國民黨團總召林為洲於臉書表示「不想吃萊豬，支持拜登凍算！」，江啟臣回應，國民黨對萊豬的態度向來是反對的，無論美國大選結果為何，台灣都要掌握所有溝通訴求的管道以爭取最大利益，也呼籲蔡政府要做政策上的檢討。

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