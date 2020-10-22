美國媒體最近公布可望身價暴漲的十大球星，塞爾提克塔圖、爵士米契爾、湖人隆多、熱火阿迪巴約等人都入榜。

塔圖在NBA尚未停賽前的二月分繳出場均30.5分的數據，季後賽又率領球隊一路殺進東區決賽，雖然最終不敵熱火，無緣取得爭冠資格，但他的優異表現讓他成為球隊當家球星，有機會提前拿到一張大合約。

米契爾本季場均24分、4.4籃板、4.3助攻。季後賽爵士雖然止步首輪，但米契爾場均狂得36.3分高居聯盟第一，連續兩場得分超過50分的神奇表演更是讓人驚嘆不已，爵士將端頂級合約留人。

阿迪巴約在本季打出超高水準，15.9分、10.2籃板、5.1助攻、1.1抄截、1.3阻攻，5大指標數據全部提升一個檔次，成為熱火內線不可缺少的悍將。熱火能夠在季後賽連過三關，取得和湖人爭奪總冠軍的資格，阿迪巴約是功臣之一，如今等待他的或許是一個豐厚的續約條款。

因為受傷導致整個例行賽幾乎都是缺席的隆多，沒想到季後賽傷癒歸隊後大爆發，不但多次扮演著關鍵角色，而且還以替補球員身分送出105次助攻，寫下NBA紀錄。即便已34歲，但隆多渴望得到一張不錯的合約。

(中時 )