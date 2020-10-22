2020台北國際光電週10月21日至23日於台北南港展覽館一館熱鬧登場，科技部中科管理局園區率4家光電廠商共組「中科主題館」聯合展出，另有2家園區廠商獨立參展，以共同行銷創造聯展商機，搶進後疫情時代新商機。

中科管理局指出，本屆中科主題館參展4家廠商包括專攻高功率固態雷射光源模組與光學零組件的台灣彩光科技，產品亮點為高解析與高性價比ADB車燈、高可靠性螢光體、非等向性擴散片、LiDAR模組等。

2020台北國際光電週10月21日至23日於台北南港展覽館一館熱鬧登場，中科管理局園區率4家光電廠商共組「中科主題館」聯合展出。（中科管理局提供／陳世宗台中傳真）

優肯科技的熱固性材料翹曲分析的解決方案(PVTC-A1)，在不同溫度與壓力環境中，進行材料熟化度實驗，以建立不同的溫度與壓力下，材料熟化度與比容之間的相互關係，為展會一大焦點。

華凌光電聚焦專業LCD、TFT與OLED消費性與工業用等級的顯示器面板製造與研發，迎搭近年興起穿戴式裝置、智慧家電、IOT物聯網等需求，趨使單色LCD顯示器升級到OLED或彩色TFT增加，創造華凌產品銷售的利基點。

曜凌光電則整合OLED 研發和製造，提供工控型與消費型顯示器模組，致力前瞻技術開發，目標朝向將PMOLED推廣應用到家電、車載、工業醫療用機器設備等，較現有LCD顯示器更具優勢。全館涵蓋光學、車用、顯示及光電檢測等領域，貫串後疫情時代多元消費需求。

中科管理局表示，另有專營鋁靶材、銅靶材、ITO靶材接合(BONDING)的優貝克材料，及開發非接觸式智慧監測照護系統的合錦光電等2家園區廠商以自家特色產品獨立參展，展出中科園區最先端的光電科技與研發成果。

中科管理局強調，主題館不僅展現園區的創新前瞻與豐沛的研發能量，亦顯示台灣光電產業逐漸朝向技術工藝獨特、產品市場利基等高端與差異化方向發展。未來中科管理局仍將秉持創新、改變之精神，帶領園區廠商打造產業新格局與新視野。

(中時 )