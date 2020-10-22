針對美國國防安全合作局（DSCA）21日表示，國務院批准售台3項先進武器，中國人民大學國關學院教授時殷弘表示，川普政府近期以來持續擴大對台灣的軍事、外交支持勢必加劇兩岸關係的緊張。他還提醒，3項軍售包括波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM-ER），大陸是否可能制裁波音公司，值得關注。

時殷弘稱，川普政府大幅簡化軍售台灣的法律程序，這次一口氣出售18億美元武器給台灣，勢必會加增兩岸關係之間的緊張。他還表示，美國總統川普上任後，至少已經軍售逾130億美元給台灣。

不過，時殷弘還表明，由於3項武器中包含波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」，因此未來大陸會不會進一步制裁波音公司，後續可以關注。

至於，昨日美國國會參眾兩院提出8項挺台法案，但大陸官方反應卻是相對低調。時殷弘則稱，這些都只是在提出法案的階段，還要經過表決、總統簽署才會成為正式法律，等到川普正式簽署相關法案後，相信北京會有嚴正聲明反制的。

但時殷弘也認為，儘管兩岸關係還是很緊張，但不容否認，近1、2個月來，從有些跡象都可看出，北京與台灣當局都有適度克制，希望不要讓衝突，包括軍事衝突進一步升高的可能性。

綜合媒體報導，這3項先進武器，分別是洛克希德馬丁公司生產的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）、波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM-ER），以及可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台的F-16戰機外掛感應吊艙。

這3項軍售總額為18億8330萬美元（約台幣540億1557萬元），我國防部先前有先表示，在接到正式通知後，會適時對外公布。

DSCA指出，基於台灣有維持足以自衛的國防需求的評估，美國對台軍售有助改善區域穩定平衡，藉以台灣強化防衛與威懾能力。

國務院政軍局隨即在官方推特，推文宣告此事；這也是川普政府今年第3度對台軍售。不過之前外媒傳出的MQ-9無人機與岸置魚叉反艦飛彈（CDCM），並不在這次的軍售名單中。

(中時 )