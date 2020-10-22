一對相戀的情侶因女方懷孕而滿心期待將要共組家庭，沒想到，男方卻被岳父母所提出的「客家習俗」嚇壞。一位男網友在臉書代外甥發問，外甥近期要與女友結婚，岳父母卻提出婚後第一間房子得由男方付錢且登記於女方名下，讓他超困惑發問。

一位網友20日在臉書社團《爆怨2公社》代外甥發文，內文提到，他的外甥因女友懷孕而有結婚置產的計畫，而在提親時女方一家人全都使用客家話溝通，讓只會台語和國語的男方家眷，全都像「鴨子聽雷」。

而最令外甥困惑的是，女方家屬提出兩項「客家習俗」，其一為要求兩人婚後買的第一棟房子要由男方付帳，且須登記於女方名下；二為要求產後得去坐月子中心，不得由婆家幫忙坐月子等，情侶倆也因此而發生多次爭執，他在文末也感嘆的問「這個婚姻還談得下去嗎？」

文發出後，不少客家人網友站出來回應，「客家人沒那習俗啦，亂掰的」、「我是客家人，我家沒那什麼私人習俗，結婚有收小聘，婚禮辦完，小聘是給新娘當私房錢！」、「客家人沒有這種習俗，我就是客家人，我爸媽還說嫁得出去就好，登記就可以」、「這個叫『個人化』的客家精神不叫習俗」。

也有網友看了文之後，紛紛相勸，「住月中合理，房子不合理」、「你也可以自訂你們的習俗，不一定要依照女方的習俗喔」、「不要結，這吃相難看，當親戚更敢」；也有網友敲碗女方的說法，「想知道女友怎麼說呢？」、「難不成女生本人也同意這樣嗎？」

(中時新聞網)