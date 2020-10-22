5G帶動的HPC(高速運算)、AI(人工智慧)等趨勢，將扮演創意(3443)未來幾年重要營運動能，創意第三季營收已經創下近7季度新高，加上有台積電撐腰，創意今年已經出現5奈米收入認列，預計下半年NRE貢獻將持續成長，有利於毛利率回升。

隨著全球發展5G，加上台積電日前法說會也大讚HPC趨勢，均有利於創意下半年以及長線營運，預估創意下半年NRE將持續成長，包括AI、網通高階製程、SSD、server connectivity，創意上半年有2個7奈米開案，預計下半年還會再增加，創意全年NRE有機會成長30%以上，量產晶片則呈現中雙位數成長，創意今年初原預計Solar控制晶片是量產晶片的最大宗，但因歐洲補貼降低，故原本是單一品項最大宗的就往下降，但仍居量產晶片的前五大。

創意下半年營運動能轉強，反映在第三季合併營收35.29億元，寫下近7個季度以來新高，主要動能來自於委託設計(NRE)因高階製程帶動，認列營收較季成長逾1.6倍，毛利率也預計在量產晶片呈現季減雙位數、NRE比重提升，可望相較第二季出現增長。

另外，值得注意的是，創意今年亦將有5奈米收入認列，據悉，此為協助台積電的test chip。

(時報資訊)