霹靂(8450)拍攝全4D動態立體戲偶MV「遠走他鄉」，本周正式推出，這支影片使用台灣首座動態立體虛擬攝影棚，採用虛實交錯的4D Views技術，MV並獲得文策院「IP內容產製新科技應用開發」計畫獎勵補助。

這首MV–「遠走他鄉」結合霹靂、金曲獎最佳作詞人方文山、以及歌唱選秀節目實力唱將李芷婷，三方跨域合作。透過法國4D Views動態立體捕捉設備與即時運算技術，展現戲偶最生動的樣貌，呈現出突破想像框架的敘事性MV，讓科技和文化藝術擦出新的火花。「遠走他鄉」也是霹靂年度巨作《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》的片尾曲。

霹靂近年來積極推動數位轉型，並持續在內容製播與戲偶製作的技術突破，從2D、3D電影，到這次4D動態立體與即時運算，均展現霹靂國際走在技術前端的決心。霹靂總經理黃亮勛強調，霹靂不斷改變，樂於開創未知、勇於實踐想像，要「玩」出新本事，翻「轉」世人對布袋戲的看法。

(時報資訊)