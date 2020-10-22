高球具代工廠明安(8938)在手訂單已滿到年底，第4季業績將優於第3季，2020年上半年受疫情衝擊營運衰退，不過，在下半年疫情衝擊趨緩，各品牌商訂單回流且大幅增加帶動下，法人預期，明安2020年獲利將微幅衰退。2021年在高球頭業務恢復成長趨勢，營運表現將超過2020年。

美歐地區陸續解封之後，明安客戶群開始補貨，拉貨力道大幅增加，推升明安第3季的營運，進入第4季營運旺季，法人預期，明安營收及獲利都將較第3季來得好，單季稅後盈餘季增率有機會調達4成，挑戰2.7億元以上。2020年全年度因受到疫情干擾，營收將微幅減少，稅後盈餘也將減1%左右。

展望2021年，後疫情時代，美國高爾夫球廠陸續開放，下場打球人數持續增加，使得下游高爾夫球通路庫存水準持續降低，加快高爾夫球品牌商新品推出時間，也持續回補庫存，明安高爾夫球頭業務2021年上半年營運將維持高檔水準。而在複合材料方面，2020年雖然3C在營運基期較高恐呈現下滑，不過，明安已成功切入新應用領域，預估此一業務將呈現持平。整體來看，2021年在高球頭業務恢復成長趨勢，營運表現將超過2020年。

(時報資訊)