騰輝電子-KY(6672)持續深耕5G通訊、軍工、半導體等高階材料，成果開始顯現，隨著新產品出貨逐步放量，騰輝-KY營運擺脫第3季谷底，騰輝-KY預估，在客戶訂單增溫及新產品開始出貨下，第4季營運會比第3季好。

騰輝-KY長期專注在軍工、醫療、國防、航太及車用等立基領域，產品涵蓋5G、散熱應用、物聯網、車用電子、軍工航天、軟硬結合板黏結材料等領域，產品結構多元，公司於2020年TPCA展會展出各種高科技材料，提供一站式即時解決應用問題方案。

此次騰輝-KY展出多種軍工航天、5G通訊、雷達、半導體與散熱應用的新型號產品，其中5G相關產品隨著第五代通信系統的普及和複雜的應用，對高頻/低損耗材料的需求和要求正在加速增長。騰輝-KY提供高頻、高速一系列以tec-speed命名的材料，損耗值從0.004～0.0013，應用從sub-6G天線、功率放大器、微波雷達站、基站、網絡連接、儲存、數據交換與服務器等設備，均可提供匹配的產品滿足設計的需求，可一站式滿足5G需求。

在工業與汽車應用的散熱金屬基板部分，騰輝-KY產品涵蓋各種導熱範圍的tec-thermal系列，可應用在汽車頭燈照明、功率轉換、電源及動力輔助方向盤等散熱需求應用，隨著電動車的市場普及，更是需要散熱材料改善性能，前景看好；針對自動駕駛與雷達的超高頻應用部分，騰輝-KY高頻產品tec-speed 30.0的鐵氟龍基材，可應用在77~79GHz汽車遠距雷達系統及微波通信雷達相關設備。

騰輝亦有應用於最夯的Mini LED背光照明的VT-464GS材料，此類黑色與白色的類BT載板材料，專門設計使用在Mini LED的背光板，可應用在諸如電競筆電，汽車儀表與超高解析度電視，因為具有更高的解析度，可以無視陽光照射的高亮度，同時非常節能，是未來顯示設備的首選材料。

至於IC載板應用的VT-464LT/VT-464GS/ VT-770，隨著BGA、CSP和AIP等新型IC的興起，騰輝-KY也推出一系列相關應用的類BT或BT載板材料。

騰輝-KY自結9月合併營收3.71億元，較上月減少3.98%，較去年同月減少24.05%，累計第3季合併營收為11.43億元，季增0.43%，累計前9月合併營收36.25億元，較去年同期衰退9.79%。

擺脫第3季營運谷底，騰輝-KY因車載應用回溫，散熱材料訂單逐步恢復，軍工等應用材料也逐漸增加；第4季高頻高速材料預期逐漸取得認可，加上原本獲利主要來源的散熱材料及軍工航天應用銷售，業績回到歷史高點，預估整體特殊材料的銷售額將大幅增加，為營收注入動能。

(時報資訊)