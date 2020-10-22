作為十四五規畫開局之年，市場預期中國政府明年將使利率正常化。國際投行包括大摩(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)紛紛上調人民幣匯率預估，可見中國股債等人民幣資產未來增值潛力雄厚。大摩預估明年Q4人民幣匯價上揚到6.6，而高盛預估明年Q4人民幣走升到6.5。

大姆哥投顧分析，人民幣目前已回升至疫情前之水平，但中美利差仍處高位，使人民幣不存在大幅回調之基礎，且A股自2018年納入MSCI指數、隨即於2019年權重調高，人民幣債券也自2019年來接連被納入重量級國際債券指數，外資源源不斷流入中國資本市場，加上中美利差位於歷史新高。

根據央行公布最新人民幣存款統計，截至9月底國銀人民幣存款餘額為2351.22億元，單月減少7.58億元，創下80個月來新低。尤其國際金融業務分行(OBU)的存款餘額僅285.69億元，更是統計以來新低紀錄，顯示人民幣受青睞程度不斷降低中。目前台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場續居第二位，僅次於香港至8月底的6717億元人民幣，高於新加坡每季公告截至3月底的1210億元人民幣，以及南韓至8月底的112億元人民幣。

(時報資訊)