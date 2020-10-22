《商情》現貨需求強 帶動國際鐵礦石價走高 10:332020/10/22 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現貨交易量佳，帶動周三國際鐵礦石價走揚；儘管中國市場鐵礦石庫存增加，且巴西與澳洲供貨量穩定，對國際鐵礦石價造成壓力，不過分析師表示，因鐵礦石現貨交易量不錯，進而支撐期貨價格，促使國際鐵礦石走揚。 周三(21日) 62%國際鐵礦石價約漲0.8%；65%國際鐵礦石價約漲0.7%；58%國際鐵礦石價持平。 大連期交所1月鐵礦石期貨上漲1.4％，焦煤上漲0.9％，焦炭上漲1.7％；上海期交所螺紋鋼收高0.9％，熱軋卷上漲1.2％，12月不銹鋼上漲1.6％。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #現貨 #走揚 #約漲 #期交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漲價效應 IC設計股強攻 04:102020/10/22 財經要聞 《半導體》營運成長動能看俏 外資續讚日月光投控 07:432020/10/22 財經 人民幣離岸價 狂漲逾300個基點 04:102020/10/22 全球財經 生豬存欄增多 帶動玉米價飆漲 04:102020/10/22 產業財經 熱門股－申豐 買盤續攻短線急升 04:102020/10/22 證券．權證 錢進中國 人幣在離岸齊飆漲 04:102020/10/22 產業財經 包容不同聲音 別讓民主倒退走 04:102020/10/22 政治要聞 熱門股－康控 買盤力挺強鎖漲停 04:102020/10/22 證券．權證 權證星光大道－智易 訂單看俏法人喊買 04:102020/10/22 證券．權證 泰博新冠快篩拚外銷許可 衝業績 04:102020/10/22 證券．權證 財經熱門新聞 他驚洩大同下一步 老謝憂「像頭肥牛被肢解」 - 財經 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 最強媳婦無力回天 大同被外人搶走 股價狂噴漲停 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 晚1年買房北市每坪貴3萬 專家爆背後最大原因 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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