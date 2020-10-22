現貨交易量佳，帶動周三國際鐵礦石價走揚；儘管中國市場鐵礦石庫存增加，且巴西與澳洲供貨量穩定，對國際鐵礦石價造成壓力，不過分析師表示，因鐵礦石現貨交易量不錯，進而支撐期貨價格，促使國際鐵礦石走揚。

周三(21日) 62%國際鐵礦石價約漲0.8%；65%國際鐵礦石價約漲0.7%；58%國際鐵礦石價持平。

大連期交所1月鐵礦石期貨上漲1.4％，焦煤上漲0.9％，焦炭上漲1.7％；上海期交所螺紋鋼收高0.9％，熱軋卷上漲1.2％，12月不銹鋼上漲1.6％。(商品行情網)

(時報資訊)