女星伊能靜2015年二婚嫁給大陸男星秦昊，育下女兒「小米粒」，而愛情事業兩得意的伊能靜近期在陸綜相當活躍，陸續登上《乘風破浪的姐姐》、《婆婆和媽媽》，也讓伊能靜一舉一動都備受矚目，不過在伊能靜曬出與小28歲鮮肉男星的同框照中，她的顏值意外引發討論。

伊能靜保養有術，是著名的美魔女代表。（圖／本報系資料照片）

伊能靜是演藝圈的美魔女代表，52歲的她顏值凍齡、身材纖細，舉手投足相當俏麗，而伊能靜昨（21日）則曬出與24歲的朱正廷合照，兩人年紀相差28歲，但畫面看起來宛如姐弟，保養有術的伊能靜肌膚白嫩、零細紋，顏值超耐打。

伊能靜還發文虧朱正廷，雖然年紀輕輕，但卻和49歲的男星孟非「戀愛觀卻辣麼一致啊！太讓我震驚了」，不過伊能靜接著也感性喊話朱正廷：「很高興認識你～有禮貌、有想法、很真實，也很成...熟...哈哈」。

24歲的朱正廷以韓國選秀節目《PRODUCE 101 第二季》、大陸選秀節目《偶像練習生》打開知名度，並在2018年組成樂華七子，並擔任隊長一職，朱正廷唱歌跳舞都拿手，是人氣很夯的新生代男星。

(中時新聞網)