自從去年6月後 梅蘭妮亞就沒參加過川普的競選造勢活動

雖然美國總統川普新冠肺炎剛康復，就聲嘶力竭，為了爭取連任四處拉票，但第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）卻打破傳統，今年還沒出席過另一半的競選造勢活動。

據CNN新聞網21日報導，一名了解梅蘭妮亞的消息人士透露，第一夫人正在做她通常會做的事，那就是「做自己」。這位友人兼前政府官員說，「她就是這樣」。雖然競選幕僚和其他家族成員行程滿檔，趁選舉倒數時刻在「決戰州」（battleground states）積極搶票，但她仍置身事外。而梅蘭妮亞要是出馬，或許有助川普爭取到鄉村白人婦女選票。

「只要她想要，愛怎麼做就怎麼做，」另一名白宮前幕僚說，「她可能是逆勢操作者。」

隨著11月3日大選逼近，距離現在不到兩星期，目前梅蘭妮亞又沒有排定參加任何造勢活動，看來她已經不太可能以任何舉足輕重的方式，來幫川普打這場選戰。而這與以往幾乎所有現代的美國第一夫人形成鮮明對比，她們許多在選戰中，都在為夫婿增添人性面，爭取婦女選票上，扮演了關鍵要角。

原本梅蘭妮亞預定，要參加夫婿川普在賓州的造勢活動，可是周二卻以罹患新冠肺炎後，仍持續咳嗽，需要高度謹慎為由，臨時取消出席。

而她上次公開出席大型造勢活動，已經是去年6月的事了。要是她參加賓州的造勢活動，也會是9月29日在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）出席首場總統候選人辯論會後，第一次公開露面。

事實上，一名曾與這位第一夫人共事的消息人士透露，梅蘭妮亞在公開場合從沒自在過，而她也不喜歡為了競選造勢奔波。她寧願待在家裡，多陪陪兒子拜倫。一名熟知梅蘭妮亞為新冠肺炎病情休養的消息人士說，川普是因為她生病才肯休養。一位白宮官員說，「我搞不清楚，為何她要因為和兒子都確診新冠肺炎，去照顧自己和兒子而飽受批評。」

不過，據兩名競選造勢消息人士說，傳統上，最有效並最能說服選民投下一票的，就是第一夫人出面拉票。而梅蘭妮亞不願參加選舉造勢活動，也不肯出席募款餐會，都令競選團隊洩氣，有時甚至難以接受。

(中時新聞網)