三重區公所為慶祝一年一度重陽敬老節，關心銀髮長輩及資深演藝人員，特別精心規劃的「2020懷舊金曲演唱會」，24日下午6時30分將在三重228和平公園開唱，並邀請劉福助、張琴、于櫻櫻、向娃、李麗華和林垂立等藝人，帶領大家回憶過去，穿梭時空在秋高氣爽的季節來場秋的音樂饗宴。

在華語流行歌曲全盛時期，三重唱片業佔全台70％是流行歌曲重要的一環，如今面臨數位化世紀、唱片業衰落等種種因素音樂產業轉型，藉由舉辦老歌和資深歌手的演唱來細數曾經的盛況，讓這些猶如老朋友的懷念金曲得以重出江湖。

三重區陳奇正區長表示，演唱會邀請到黃金大咖的藝人包括「臺灣民謠歌王、歌壇活字典」之稱的嘻哈始祖-劉福助、影視歌三棲藝人-張琴、傳唱甚久的「梨花淚」主唱-尾音天后于櫻櫻、一直很活躍的秀場女王-向娃、深情歌手-李麗華、創作知名歌曲「火車、春夏秋冬、感謝你的愛」的知名音樂人-林垂立及前華視大樂團劉志賢老師領軍的藝起大樂團擔任現場伴奏，以早期懷舊金曲歌廳秀風格，以現場演唱方式，與市民朋友同樂。

陳奇正說，為三重區鄉親以及遊客，用心規劃懷舊金曲演唱會活動，讓三重二二八和平公園變身大歌廳，大家隨著歌聲回憶過去的年代。另外，這次更邀請了重量級嘉賓立法委員『余天』現身義唱，眾所周知「榕樹下」紅遍大街小巷，他也一直幫助演藝人員爭取演出舞台及更多的工作權、保障工作環境，同時讓不同世代的藝人能夠彼此傳承。

(中時 )