藝人澎恰恰今年8月拋下震撼彈，開記者會宣布破產，負債高達2.4億，事後也喊話自己不會逃避，請求債權人保持耐心與信心，僅日他上節目分享欠債的心路歷程，也吐露自小幫助家庭經濟，媽媽一人要養4個孩子，不敢花錢看醫生，咳嗽就摀住嘴，怕孩子擔心，於是他11歲那年開始工作，一天賺10元，每天工作到半夜1點，隔天上課就打瞌睡。

澎恰恰作客《震震有詞》，透露當年入行其實媽媽不同意，因此他考上郵差資格，白天當信件捆工，晚上到西餐廳唱歌，但他的外貌不符合當時的標準，只能在歌廳當主持人，邊等待表演機會，當時很拚，一天只睡1小時，之後才被謝雷相中帶去台北演出，他才終於跟母親吐露想把握這次機會，媽媽開出條件，帶他去城隍廟，求到籤王才能去，還真被他求到，這才開始星途。

澎恰恰在演藝圈奮鬥多時，開始嘗試當導演，也因此才欠下巨債，他表示原本是找好了投資電影的金主，沒想到開拍前一天才得知對方無法投資，當時情況緊急，澎恰恰坦言自己金錢觀念差，欠錢但不敢跟圈內朋友開口，才會去跟地下錢莊借。

而曾在記者會上開出「不自殺宣言」的澎恰恰，鬆口其實欠下巨債後萬念俱灰，當時深夜傳訊息給徒弟許效舜，「如果在哪裡找到我，就草草了事，家中老小就幫我照顧一下」，讓對方看了瘋狂聯絡，隔天聯絡上時，許效舜說整晚睡不著，嚴詞對他說既然都敢死，怎沒勇氣面對債務？而他中秋節時的po文，也是宣洩低潮心情而已，如今保證不會想不開，因為「輕生不能解決任何事」。

而也因為欠下巨債，讓澎恰恰真正發現整個地下錢莊的結構，因此寫了劇本，希望讓年輕人了解，出社會後對金錢管理真的要謹慎，他坦言過去覺得賺錢很容易，因此變得自大，「覺得天底下沒有事情能難倒我，可是這次真的難倒我」，如今打算將自己這2年的經歷寫成電影《三點半》，想募2千萬拍電影還債，並帶給年輕人警醒，「要用我的態度，從哪裡跌倒就從哪裡站起來，堅持到底」。

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