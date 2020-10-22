百年大同經營權變天，市場派在股權爭奪戰勝出。財信傳媒董事長謝金河表示，從主導市場派的王光祥表態要「積極活化大同資產」來看，若只是如此，大同只是像頭肥牛被肢解而已。他認為，市場派若懂得從本業經營下手，才是大同永續發展之道，另一重要使命，是將過去兩年被林郭文艷「勒令下市」的華映及綠能重新救活起來。

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，創立正好滿70年的大同公司，昨天市場派正式拿到經營權，林挺生創立的基業，終於落到外人手上。這場股權爭奪戰歷經很長時間熬戰，也引來多方角力，甚至陸資也牽扯進來，主管機關一度面臨壓力，如今大局底定，儘管林郭一派仍會反撲，但恐難挽狂瀾。

他認為，昨天大同臨時股東大會沒有出現黑衣人包圍現場，也預告這場大戲落幕。不過從股價來看，市場派拿到經營權，股價並沒有強力表態，也意味了市場對新經營團隊仍謹慎察看。股東大會結束後，主導市場派的王光祥立即表態要積極活化大同資產，這一說更坐實了市場派只是看中大同土地的說法，不說大家也知道。其實，大同眼前最重要的是落實公司治理，重新創造大同新價值。

謝金河直言，大同是70年老店，全台土地資產價值可觀，但更重要的是企業有品牌及產品，過去公司派不懂得用人，大同人才四散，現在市場派除了開發資產外，必須重整大同產品線，讓本業產生經營利益，這才是根本之道。大同是70年老店，價值連城，市場派若懂得從本業經營下手，鞏固核心競爭力，這才是大同永續發展之道，如果只是純粹開發資產，大同只是像頭肥牛被肢解而已。

他提到，市場派還有一個使命，要把過去兩年被林郭文艷「勒令下市」的華映及綠能重新救活起來。對於經營者來說，為股東創造價值是責無旁貸的天職，最惡質的經營者是把公司股價變壁紙，這些年大同公司派盡失人心，是因為公司派使盡全力毀滅價值，這次變天，大家樂觀其成，是因為改變可以創造希望。

「昨天大同在選舉揭曉後的反應來看，市場對王光祥的新經營團隊仍保持冷靜，接下來要看新公司派端什麼菜？」謝金河提醒，落實公司治理，強化本業經營，引進好人才，創造股東新價值，這才是核心大計！

(中時新聞網)