疫情衝擊大陸金融與經濟，會否對金融結構造成隱患被市場關注，大陸銀保監會副主席梁濤22日強調，威脅金融安全的灰犀牛得到控制，當前新增房地產貸款下降、銀行協助紓困有成、P2P網貸也有效壓縮控制。

新浪財經報導，梁濤22日在2020金融街論壇年會上表示，威脅金融安全的灰犀牛已經得到控制，在前3季中新增房地產貸款占全部新增貸款比重，較2019年同期下降3.7個百分點。

梁濤還指出，近3年來銀行配合地方政府化解隱性債務，期間累計增持地方政府債券人民幣（下同）11兆元，在2020年以來面對疫情衝擊也全力進行紓困措施，推動經濟恢復正常循環。

在P2P網貸方面，梁濤指出，目前大陸實際營運的P2P、網貸機構已經由高峰時期的5千家，壓降到9月底的6家，借款借貸規模及參與人數連續27個月下降。影子銀行方面風險持續控制，自2017年集中整治至今，影子銀行規模較歷史峰值壓降約20兆元，根本上維護了金融體系的穩定。

(工商 )