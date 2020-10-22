經濟部部長王美花22日出席立法院經濟委員會，會前接受媒體採訪時，被問到今天將在行政院院會報告台美產業鏈議題，她說，在數位時代下，發展下世代產業是很重要的，因此向行政院報告目前台美合作的案例，例如5G應用在醫療產業、電動車產業等，從這些個案合作可以運用到新的產業，從硬體製造往軟體應用發展，會給台灣未來要怎麼往前走，提供很好的思考方向。

王美花表示，在數位時代之下，發展下世代產業是很重要的，最近我們跟美國合作密切，「利用台灣高科技的製造技術，跟美國未來5G、AI應用都有很多的合作空間」，確實這些合作都在慢慢出來，而且應用不只在製造業，還可以應用在醫療。

她舉例來說，5G應用也可以移到醫療產業、健康產業上，在疫情時代之後，這一塊未來有很大潛能，台美之間可以互利互補，因為台灣這樣好的供應鏈，讓台美之間有堅實的合作，讓台灣更多發展，而另一個案例就是電動車，特斯拉最後製造雖然在美國，但非常多重要零組件，特別是電池配件等零件，「台灣占有重要的夥伴關係」，這樣攜手開展新產業，對美國來說台灣是好的夥伴。

王美花指出，因為從產業看見這樣的新面貌、個別案例，認為有必要跟行政院報告，希望透過這樣的合作可以運用到新的產業，對新的產業發展來說，台灣已經有很好的硬體製造，進一步去開發軟體應用，這對台灣要怎麼往前走提供了一個很好的思考方向。

(工商 )