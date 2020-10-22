「2020台北國際光電週」即日起於台北南港展覽館一館熱鬧登場，中科管理局園區率4家光電廠商共組「中科主題館」聯合展出，另有2家園區廠商獨立參展，以共同行銷創造聯展商機，搶進後疫情時代新商機。

本屆中科主題館參展4家廠商，包括專攻高功率固態雷射光源模組與光學零組件的台灣彩光科技，產品亮點為高解析與高性價比ADB車燈、高可靠性螢光體、非等向性擴散片、LiDAR模組等；優肯科技的熱固性材料翹曲分析的解決方案（PVTC-A1），在不同溫度與壓力環境中，進行材料熟化度實驗，以建立不同的溫度與壓力下，材料熟化度與比容之間的相互關係，為展會一大焦點。

此外，華凌光電聚焦專業LCD、TFT與OLED消費性與工業用等級的顯示器面板製造與研發，迎搭近年興起穿戴式裝置、智慧家電、IOT物聯網等需求，趨使單色LCD顯示器升級到OLED或彩色TFT增加，創造華凌產品銷售的利基點。

曜凌光電則整合OLED研發和製造，提供工控型與消費型顯示器模組，致力前瞻技術開發，目標朝向將PMOLED推廣應用到家電、車載、工業醫療用機器設備等，較現有LCD顯示器更具優勢。全館涵蓋光學、車用、顯示及光電檢測等領域，貫串後疫情時代多元消費需求。

另有專營鋁靶材、銅靶材、ITO靶材接合（BONDING）的優貝克材料，及開發非接觸式智慧監測照護系統的合錦光電等2家園區廠商，以自家特色產品獨立參展，展出中科園區最先端的光電科技與研發成果。

中科管理局表示，主題館不僅展現園區的創新前瞻與豐沛的研發能量，亦顯示台灣光電產業逐漸朝向技術工藝獨特、產品市場利基等高端與差異化方向發展。未來中科管理局仍將秉持創新、改變之精神，帶領園區廠商打造產業新格局與新視野。

(工商 )