民進黨昨天批評國民黨民調支持率下降有兩主因，包括藍營在國際關係表現荒腔走板，差點去海峽論壇被統戰，以及在民生議題上，有怠惰偷懶現象，顯示藍營與民意脫節。國民黨青年部主任陳冠安今天回嗆說，民進黨完全是誤看數據，搞不清楚狀況，鬧出大笑話，事實上，民進黨支持率下滑是國民黨的8倍，兩黨差距更被拉近2成。

陳冠安說，民進黨發言人顏若芳跟青年部主任蔡沐霖同日攜手搞笑，真要打臉一下這兩位綜藝咖不要亂講話。顏若芳引用國政基金會的民調，說民進黨和國民黨在近三個月的差距不但拉大，且民進黨支持度提升，凸顯民眾非常不認同國民黨這陣子的表現。其實對比國政基金會6月和10月的調查，國民黨支持率從13.7％上升到22.4％，成長8.7 ％；民進黨從32.9％下降到28.7％，減少4.2％。兩黨差距從19.2％縮小到6.3％。國政基金會的民調到底哪裡寫民進黨支持率上升、兩黨差距增加？顏若芳連國小等級的加減乘除都不會的數盲，居然可以當民進黨發言人，真的很棒！

他說，更搞笑的是，顏若芳還跟著全國不分區議員王浩宇一起糾結在0.5％的問題，說9月到10月兩黨差距增加0.5％好像很嚴重，講的國民黨似要滅亡。真不知道同場民調中心主任陳博洲是不是很想翻白眼，直接糾正兩位娛樂擔當，這種幅度在統計上根本站不住腳，拜託，認識一下什麼叫「誤差範圍」好嗎？事實上，這一個月以來，國民黨的政黨支持率是增加的，並非減少。

陳冠安說，民進黨青年部主任蔡沐霖更好笑，蔡指國民黨一直關注民調數字的問題，但實際上青年族群會更關注實際行動，用行動實踐政策路線，青年族群會更有感；倘若國民黨自身對國際關係的立場、主軸和核心價值不清楚，年輕人將可能出現認知混淆。

他說，蔡主任的批評完全可以還給蔡主任，蔡兩個禮拜前才說根據民進黨內部民調，國內幾個主要政黨的青年支持度，民進黨都是居於領先。這兩周接連被他用數據打臉，不敢還嘴後，又開始說國民黨只會關注民調數字，不重視年輕人，這真的很巨嬰。

陳冠安認為，民調反映的是民心變化，數據變動可能是些微，但長期趨勢不會騙人。這四個月以來，民進黨在20至29歲的青年支持率從 37.2％下降到27.9％是不爭事實。然而面對失去青年世代的支持，民進黨青年部主任竟還敢指責青年支持率上升1成的國民黨？民進黨青年部主任這麼好當嗎？青年支持率下滑1成還在耍嘴皮子。而蔡主任所謂年輕人認知混淆，更是家父長思維的心態，瞧不起年輕人。這其實透露，現在的民進黨離年輕人的心真的很遠。

他表示，年輕人可能討厭一個政黨，但這不是認知混淆，而是價值判斷，更是政治選擇。青年世代不是誰的鐵票倉，即使是過去被認為年輕人討厭的國民黨，最近的表現都證明，只要政黨肯努力，青年世代就願意給予一定程度的支持。國民黨知道還有很多努力空間，這也是國民黨青年部未來的核心任務，也希望民進黨青年部不要自居為兔子，領先就鬆懈。因為這是台灣政黨政治過去20年運作不佳的重要原因，大家比爛，不是比好。

陳冠安說，他要把顏若芳跟蔡沐霖批評國民黨的話，原封不動的還回去，如果他們認為國民黨對民進黨一個月以來差距增加0.5％，是因為國民黨從國際到民生議題，都與民意越來越遠、越脫節。那請問一下，這四個月以來，差距被縮小13％的民進黨，是不是從宇宙到地心，都脫窗、都脫線？荒腔走板的施政表現被民意唾棄就別那麼大聲，掂掂就好。

(中時 )