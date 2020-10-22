國防部長嚴德發今天在立法院備詢表示，女性志願役戰力比四個月的軍事訓練役強。民進黨立委蔡適應建議，現階段可以編管的女性軍士官人數非常多，最近很多人又在網路上呼籲女性要當兵，就教召這件事情可以考慮納入女性志願役。

立法院外交國防委員會今天邀請國防部進行國軍「提升後備戰力」專案報告，由全國可徵用列管後備總人數231萬人中，精選退伍8年內役男76萬人，並依兵役公平原則，落實編管選員每年召訓26萬人，每人8年內最多召訓4次。

蔡適應首先詢問嚴德發：「志願役跟義務役誰戰力強？」嚴德發秒答覆：「志願役戰力強。」蔡適應又問：「女性志願役跟軍事訓練役誰戰力強？」嚴德發回應：「因為志願役役期比較長，戰力比較強。」

蔡適應說，現行法律規定女性志願役並沒有納入預備役，並沒有納入後備軍人。網路上有聲音說女性應納入，部長認為女性志願役戰力強，要不要納入？

蔡適應又說，當兵要納入而軍士官不納入，連四個月軍事訓練役的未來都要做城鎮守備戰，部長剛才說女性志願役戰力比軍事訓練役好，這不是矛盾了？

嚴德發指出，軍士官當然要長留久用，不過因為役期長，久了以後會不會過了精壯之年，這要再評估。

蔡適應反駁表示，男生就不會有過了精壯之年的問題嗎？他強調，以前招募女性軍士官沒想這麼多，那時候人也少，現階段可以編管的女性軍士官人數非常多，可以達一到兩個獨立旅都做得到，在這狀況之下，最近很多人在網路上呼籲女性要當兵，就這件事情可以考慮納入。

(中時 )