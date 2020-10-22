國防部副參謀總長丘樹華今天表示，上午入侵台灣西南防空識別區（ADIZ）的共機為一架無人機，國軍以雷達、飛彈持續監控。

根據自由時報今天報導指出，共機上午7時10分入侵台灣西南防空識別區，似乎刻意衝著國軍演習而來，空軍照例在空警戒、廣播驅離。

立法院內政委員會上午審查國安法部分條文修正草案，邀請國防部副參謀總長丘樹華列席報告並備質詢。丘樹華在接受民進黨立委沈發惠質詢時證實，今天上午有一架中共的無人機入侵台灣西南防空識別區，國軍則是以雷達、飛彈持續監控。

沈發惠指出，雖然目前國軍戮力維護國安且克制處理兩岸緊張局勢，但近幾個月，中共顯然有提升狀況，希望以軍事恫嚇的方式，影響台灣民心。

丘樹華表示，經統計以及跟前幾年同期比較，進行騷擾的共機共艦數量增加了50%以上。中共的意圖是在消耗台灣國防，讓騷擾變成常態，因為中共機艦很多，所以可以不斷派機艦來騷擾台灣。

(中央社)