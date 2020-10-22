竟有父母叫孩子不用努力？網友分享，朋友家很有錢，三不五時就出國，讓他超好奇怎麼都不用煩惱工作？對方卻說，爸媽叫她以後不用工作，因為已把三輩子的錢都賺好，只要她快樂就行，讓原PO聽了超羨慕。不少網友看了認為「富不過三代就是這樣，給魚吃不如教釣魚」，但也有人指出，其實有些有錢人比你還更努力。

網友在Dcard上發文分享，他有個朋友，不是網紅，但每天都吃好、穿好、逛街買名牌，甚至三不五時就出國玩，有時候還會抱怨說不知道要去哪一個國家玩，感覺只剩外太空沒去過，但是他不是公主也沒有大小姐的脾氣，該有氣質還是有的。

該網友透露，這位朋友有時候節省的點很奇怪，像是兩人就讀大學時，朋友竞選擇睡地板，因為不想花錢買床，讓他心想「有錢人的思維好難懂」，此外，這位朋友偶爾也會一起湊單買折扣品，但買了卻不用，只是享受那個感覺而已。

該網友也說，某次與朋友出去，終於忍不住問她「怎麼每次都是煩惱去哪玩，而不是找工作呢？」不料，對方竟說，爸爸媽媽都叫她以後不用工作了，因為他們已把三輩子的錢都賺好了，只要她快樂就好，甚至還說她未來的老公也可以不工作。讓原PO當下內心真的超羨慕，也忍不住懷著一絲絲朋友能看上自己的希望。

貼文也引發網友討論，「這樣的人生好嗎？我錢自己賺，花起來爽度更高，不需要靠長輩，活得更自在」、「富不過三代啊！他魚吃不如教他釣魚。」、「報名＋1 我也不想努力了」、「揮霍不努力的有錢人有的確實富不過三代，但多得是 比你有錢還比你努力的人 （不包括那種超級富豪🙂超級富豪可以富好幾代）」。

更有網友分享自身案例，阿公留下好幾棟房子給爸爸、外公則有許多農地給媽媽，因此爸媽這輩子沒工作過，結果因為父母給得太多導致兩人不珍惜，爸爸吸毒賭博把房子賣了，還欠一屁股債；媽媽則是亂投資，搞到現在連吃飯錢都沒有，所以有錢人的小孩固然讓人羨慕，但又有幾個可以保證一輩子都這樣呢？

不過也有人認為，「富不過三代真的是因為不夠富阿」、「說富不過三代不過就是窮人自我安慰，真正富超過三代的佔絕大多數，你有這個錯覺只是因為破產的你才會知道，大部分人好像都不知道台北地主多有錢。」

(中時新聞網)