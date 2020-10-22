來自泰國的31歲知名女演員麥特·琵拉妮(Matt Peranee Kongthai)，曾以泰劇《惡玫瑰之戀》而爆紅，但自從2018年底爆出介入「泰劇女神」Aff（他莎翁巴迪素乍倫）的婚姻後她便受到大批網友攻擊。近日，她現身在法院前按鈴提告「正義魔人」並向其求償100萬泰銖(約台幣98.7萬)。

麥特琵拉妮擁有泰國及挪威的混血精緻五官與170cm的高挑身材，由模特兒身份出道後事業跨足演藝圈，陸續在《惡玫瑰之戀》、《注定的愛情》、《天各一方》等戲劇中嶄露頭角，2018年更因在翻拍韓劇的《來自星星的你》中飾演「泰版千頌伊」一角而再度人氣暴漲，成為家喻戶曉的女星。

在 Instagram 查看這則貼文 Matt Peranee（@mattperanee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 7 日 上午 7:31 張貼

未料，在戲劇播出前夕竟爆出她疑似介入女星Aff與富商宋干（SongKarn）的婚姻而讓她重挫形象，雖Aff始終沒對外說明離婚的真實原因，但麥特卻在受訪時哽咽表示，她與宋干是在健身房認識，而逐漸到知心階段，同時否認介入對方家庭卻也間接承認兩人正在交往的關係，再度引來大批網友留言批評。

事隔2年，麥特近日現身法院向近「百位鍵盤俠」提出汙衊、毀謗、網路霸凌等控訴，並預計向每一位被告人索取100萬泰銖的賠償金，而其中一位被告者出現在記者會現場時多次雙手合十向她道歉，但麥特堅持提告不願意私下解決，她也透露私下已收到多封道歉私信，但她不會輕易原諒，一定告到底。

網友看到後紛紛留言「她就是插足女神婚姻的小三」、「Aff前夫是瞎了嗎？」、「留言罵人是不對，但介入人家婚姻也有問題啊」再度引發爭議。

在 Instagram 查看這則貼文 Matt Peranee（@mattperanee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 26 日 上午 6:45 張貼

(中時新聞網)