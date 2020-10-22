節目主持人「菲姐」甘玉惠與前男友丁洋機分手後，丁經營的冠彣公司未經同意使用菲姊肖像刊登廣告，期間長達4年，因而遭菲姊提告求償千萬。台北地院審結，認為冠彣確實侵害肖像權，判應賠償600萬元，可上訴。

菲姐提告主張，她與冠彣2008年2月27日簽約授權使用肖像等，為期4年，她並為冠彣代言「菲姐義大利生活館」各式廚具，但冠彣未依約支付1000萬元授權費，合約到期後，冠彣另於2013年間兩度刊登報紙全版廣告，2014至2017年間在百貨公司使用她肖像販售「菲姐義大利生活館」產品，2017年3月3日在購物網站製作廣告、販售產品。

菲姐指出，登報紙全版廣告部分，先前已經法院判賠150萬元確定，足認後續百貨公司、購物網站部分，冠彣也侵害她的肖像權，獲取不當利益至少4000萬元，遂按每年250萬元計算，請求返還4年不當得利共計1000萬元。

冠彣抗辯，契約到期後並未使用菲姐肖像販售產品，使用的肖像都是在授權期間拍攝的影像，公司享有該影像的著作權，並未侵權。

法官傳喚多位曾任職冠彣的員工，確認冠彣2014至2017年間，確實有使用菲姐的肖像行銷產品，構成侵權，但菲姐提出的證據無法證明授權金額，且證明有重大困難，遂將每年授權金額酌減為150萬元，4年合計600萬元。

(中時 )