蘋果（Apple）今年的新機iPhone 12以及iPhone 12 Pro將在10月23日正式開賣。如果你好奇新機中iPhone 12 Pro石墨色的質感與特色，快來看看開箱介紹吧！

從包裝來看iPhone 12 Pro很明顯比過往iPhone的包裝盒子小了許多，減配不送EarPods有線耳機以及USB充電器的影響，很明顯說外盒就能分辨。從與iPhone 11包裝盒的對比，還有盒內配件的對比來看，很明顯能看出不同。iPhone 12 Pro包裝盒內跟iPhone 12全系列一樣，只有附上USB-C to Lightningj充電線，另外原本覆蓋在手機螢幕上的保護貼，也改為紙質，並在對應的按鍵位置印上圖案說明。

iPhone 12 Pro石墨色以及包裝盒內配件，僅有充電線。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro包裝盒對比iPhone 11包裝盒。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro包裝內配件對比iPhone 11盒內配件。（黃慧雯攝）

此外，iPhone 12 Pro系列，今年金色、銀色、石墨色以及太平洋藍，過往常見的「太空灰」款式被正是被石墨色取代，整體來說，乍看之下有時還跟iPhone 11 Pro系列的夜幕綠很接近，只是色調是更偏黑色，而非墨綠色。每逢iPhone有新色開賣，總會成為當年最為暢銷，或者說討論度最高的對象。但是iPhone 12 Pro的石墨色，可說延續了過往太空灰的基礎，並且加上更優的質感，相信偏愛低調色系的果粉們，體驗過就會愛不釋手，不用擔心購買新色可能會與預期不同而有踩雷的感受。

而從細節來看，iPhone 12 Pro的邊框復刻了iPhone 4的方正設計，而相對iPhone 4邊框材質是不鏽鋼搭配霧面材質，iPhone 12 Pro的邊框則是不鏽鋼加上鏡面設計，質感是比iPhone 12更上一層樓，不過邊框滿容易沾染指紋。iPhone 12全系列都支援MagSafe無線充電配件與充電器，是其他機種所不支援的，這一點當然iPhone 12 Pro也具備。

iPhone 12 Pro石墨色左側機身。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 Pro石墨色右側機身。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 Pro石墨色頂部。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 Pro石墨色底部。（摘自蘋果官網）

iPhone 12的SIM卡卡槽移到左側，卡槽也是金屬質感，並與機身顏色相同。（摘自蘋果官網）

按鍵位置的話，左側依舊保持有靜音鍵、分離的音量＋、音量-鍵。可能是由於加入5G網路的支援，SIM卡卡槽移至左側下方（先前的機種是在右側下方）。而右側則是有側邊鍵（電源鍵）。底部採用Lightning連接埠，左右側開孔數量不一致，右側是喇叭孔，不具備3.5mm耳機孔。與過往的風格一樣，SIM卡卡槽的顏色是跟機身顏色相同，機身整體質感相當一致且細膩。

相機位置的話，維持與iPhone 11 Pro系列一樣的設計，機身背面整體是霧面質感，但是在主相機的位置，相機底板採用了亮面質感。iPhone 12 Pro今年採用6.1吋OLED螢幕，屬於Super Retina XDR螢幕，2532 x 1170 像素，460 ppi 解析度，2,000,000:1 對比度，峰值亮度跟iPhone 11 Pro系列一樣，維持1200nit（標準亮度是800nits）。此外，螢幕上覆蓋超瓷晶盾面板，對比過去抗摔性能提升4倍。防水防塵等級雖同樣是IP68，但從iPhone 11 Pro系列在最深達 4 公尺水中最長可達 30 分鐘，iPhone 12 Pro提升到可在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘。

iPhone 12 Pro石墨色與包裝盒。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 Pro今年僅提供4色可選，包含金色、銀色、石墨色以及太平洋藍。容量提供128GB、256GB、512GB可選，價格各是NT$33900、NT$37400、NT$44400。與iPhone 12系列不同的是，iPhone 12 Pro系列起跳容量是iPhone 12系列的2倍，也是唯一提供512GB的款式，喜愛高容量只能選iPhone 12 Pro系列。

(科技)