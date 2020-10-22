蘋果（Apple）今年的新機iPhone 12以及iPhone 12 Pro將在10月23日正式開賣。如果你好奇新機中iPhone 12 Pro石墨色的質感與特色，快來看看開箱介紹吧！

從包裝來看iPhone 12 Pro很明顯比過往iPhone的包裝盒子小了許多，減配不送EarPods有線耳機以及USB充電器的影響，很明顯說外盒就能分辨。從與iPhone 11包裝盒的對比，還有盒內配件的對比來看，很明顯能看出不同。iPhone 12 Pro包裝盒內跟iPhone 12全系列一樣，只有附上USB-C to Lightningj充電線，另外原本覆蓋在手機螢幕上的保護貼，也改為紙質，並在對應的按鍵位置印上圖案說明。

iPhone 12 Pro石墨色以及包裝盒內配件，僅有充電線。（黃慧雯攝）
iPhone 12 Pro石墨色以及包裝盒內配件，僅有充電線。（黃慧雯攝）
iPhone 12 Pro包裝盒對比iPhone 11包裝盒。（黃慧雯攝）
iPhone 12 Pro包裝盒對比iPhone 11包裝盒。（黃慧雯攝）
iPhone 12 Pro包裝內配件對比iPhone 11盒內配件。（黃慧雯攝）
iPhone 12 Pro包裝內配件對比iPhone 11盒內配件。（黃慧雯攝）

此外，iPhone 12 Pro系列，今年金色、銀色、石墨色以及太平洋藍，過往常見的「太空灰」款式被正是被石墨色取代，整體來說，乍看之下有時還跟iPhone 11 Pro系列的夜幕綠很接近，只是色調是更偏黑色，而非墨綠色。每逢iPhone有新色開賣，總會成為當年最為暢銷，或者說討論度最高的對象。但是iPhone 12 Pro的石墨色，可說延續了過往太空灰的基礎，並且加上更優的質感，相信偏愛低調色系的果粉們，體驗過就會愛不釋手，不用擔心購買新色可能會與預期不同而有踩雷的感受。

而從細節來看，iPhone 12 Pro的邊框復刻了iPhone 4的方正設計，而相對iPhone 4邊框材質是不鏽鋼搭配霧面材質，iPhone 12 Pro的邊框則是不鏽鋼加上鏡面設計，質感是比iPhone 12更上一層樓，不過邊框滿容易沾染指紋。iPhone 12全系列都支援MagSafe無線充電配件與充電器，是其他機種所不支援的，這一點當然iPhone 12 Pro也具備。

iPhone 12 Pro石墨色左側機身。（摘自蘋果官網）
iPhone 12 Pro石墨色左側機身。（摘自蘋果官網）
iPhone 12 Pro石墨色右側機身。（摘自蘋果官網）
iPhone 12 Pro石墨色右側機身。（摘自蘋果官網）
iPhone 12 Pro石墨色頂部。（摘自蘋果官網）
iPhone 12 Pro石墨色頂部。（摘自蘋果官網）
iPhone 12 Pro石墨色底部。（摘自蘋果官網）
iPhone 12 Pro石墨色底部。（摘自蘋果官網）
iPhone 12的SIM卡卡槽移到左側，卡槽也是金屬質感，並與機身顏色相同。（摘自蘋果官網）
iPhone 12的SIM卡卡槽移到左側，卡槽也是金屬質感，並與機身顏色相同。（摘自蘋果官網）

按鍵位置的話，左側依舊保持有靜音鍵、分離的音量＋、音量-鍵。可能是由於加入5G網路的支援，SIM卡卡槽移至左側下方（先前的機種是在右側下方）。而右側則是有側邊鍵（電源鍵）。底部採用Lightning連接埠，左右側開孔數量不一致，右側是喇叭孔，不具備3.5mm耳機孔。與過往的風格一樣，SIM卡卡槽的顏色是跟機身顏色相同，機身整體質感相當一致且細膩。

相機位置的話，維持與iPhone 11 Pro系列一樣的設計，機身背面整體是霧面質感，但是在主相機的位置，相機底板採用了亮面質感。iPhone 12 Pro今年採用6.1吋OLED螢幕，屬於Super Retina XDR螢幕，2532 x 1170 像素，460 ppi 解析度，2,000,000:1 對比度，峰值亮度跟iPhone 11 Pro系列一樣，維持1200nit（標準亮度是800nits）。此外，螢幕上覆蓋超瓷晶盾面板，對比過去抗摔性能提升4倍。防水防塵等級雖同樣是IP68，但從iPhone 11 Pro系列在最深達 4 公尺水中最長可達 30 分鐘，iPhone 12 Pro提升到可在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘。

iPhone 12 Pro石墨色與包裝盒。（摘自蘋果官網）
iPhone 12 Pro石墨色與包裝盒。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 Pro今年僅提供4色可選，包含金色、銀色、石墨色以及太平洋藍。容量提供128GB、256GB、512GB可選，價格各是NT$33900、NT$37400、NT$44400。與iPhone 12系列不同的是，iPhone 12 Pro系列起跳容量是iPhone 12系列的2倍，也是唯一提供512GB的款式，喜愛高容量只能選iPhone 12 Pro系列。

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(科技)

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