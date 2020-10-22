花蓮縣吉安鄉今日清晨4時許汽車烤漆廠遭祝融，現場堆放許多烤漆油料，不時傳出爆炸聲響，火勢猛烈甚至吞噬整個廠房；消防人員歷時2小時灌救，火勢終於在清晨6時許撲滅，所幸沒有人員傷亡，起火原因仍需調查。

花蓮縣消防局今清晨4時10分獲報指出，吉豐路二段一間汽車烤漆廠發生大火，立即派出仁里、吉安、花蓮、自強、美崙、北埔及新秀等7分隊，警、義消約70人前往現場灌救。 消防人員抵達現場後，發現廠房內火勢已全面燃燒，且一旁還停有一輛油罐車，立即請聯結車司機將油罐車駛離現場，擔心遭波及引發更大火勢，

消防人員確定廠內沒有人員後，在烤漆廠周圍佈置水線灌救，由於現場堆放許多有機溶劑、烤漆原料及待修車輛，助燃火勢，且不時發生爆炸聲，整個廠房瞬間慘遭吞噬，消防人員也出動怪手破壞廠房鐵皮，增加撲滅火勢速度；歷經2小時灌救，廠房與待修車輛全被燒得精光，只剩骨架。

花蓮縣消防局第一大隊隊長朱哲民說，抵達現場已有濃煙跟火苗竄出，因屋主當時沒有在現場，所以先破門進行搶救；現場燃燒面積約達300坪，所幸起火時不是營業時段，沒有造成人員傷亡，至於起火原因仍待火災調查科調查。

汽車烤漆場老闆說，最近有許多需要維修烤漆的車輛，員工這幾天都在加班，昨天工作到10點後，確定現場無異樣後就離開；場內許多客人待修車輛、烤漆油料及一些原物料，目前粗估財產損失約百萬元。

消防人員歷經2小時灌救，廠房與待修車輛全被燒得精光，只剩骨架。（羅亦晽攝）

(中時 )