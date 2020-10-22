國衛院表示，以實證與數學模型證明，民眾遵行防疫措施後，R0（基本傳染數，Basic reproduction number）從2.5降至1.5，增加了1.9倍的防疫效果，同時也降低了流感、腸病毒等流行病的傳染率。

該相關研究成果於2020年8月及9月分別刊登於國際醫學期刊《Emerging Infectious Disease》及《Contemporary Clinical Trials》。

國家衛生研究院群體健康科學研究所與感染症與疫苗研究所合作，利用真實數據與數學模型證實，良好的邊境管控，詳盡的疫情調查，確實的隔離與檢疫，以及民眾遵行防疫措施，是台灣抗疫四大支柱。台灣也對世界各國提供各項協助與經驗分享，期望幫助各國盡快從疫情的陰霾中走出。

國衛院表示，在鄒小蕙副研究員與郭書辰副研究員級主治醫師的數學模型中，若將境外移入病例由40人減至5人，防疫效果增加2.7倍；疫調周全度由40％增加到90％，防疫效果增加7倍；台灣採用有風險就隔離的策略較僅隔離有症狀者增加28.3倍的防疫效果。

台灣是在新冠疫情發生一開始，就落實防疫措施，因此可以把基本傳染數R0減低，R0從2.5降到2，防疫效果可以增加1.6倍。如果R0降到1.5，防疫效果則增加1.9倍。而強調個人衛生的防疫措施，同時也讓其他流行病的傳播率明顯降低，利用流感與腸病毒病例變化的實際數據發現，流感病例減少七成（73％），腸病毒病例則減少九成（90％）。

國衛院利用數學模型證實台灣成功的抗疫經驗，不只讓世界看到兼顧人身自由與傳染病防治的可能性，同時也展現台灣在公共衛生與生技醫療方面的專業軟實力。面對歐美因陸續解除封鎖開始的第二波、第三波疫情，在疫苗與治療藥品問世之前，持續維持社交距離與良好的衛生習慣，遵循防疫措施就是保護自己和保護台灣最好的方式。

(工商 )