根據美國一份文件顯示，瑞銀即將離任的執行長安思杰(Sergio Ermotti)已經同意接任義大利私募投資公司Investindustrial董事長。

安思杰自2011年接掌瑞銀執行長，即將在11月卸任，接任者為前荷蘭ING集團執行長Ralph Hamers。瑞銀在本周二報出第三季獲利倍增。

而美國證交所最新公布一份文件顯示，安思杰將在明年1月1日接任Investindustrial Acquisition董事長。

Investindustrial已經申請在美國首次公開上市(IPO)，預計籌資3.5億美元。Investindustrial以「空白支票」公司方式上市，此為一「特殊目的收購公司」(SPAC)，一種所謂的空殼或空白支票公司，以IPO的獲利來對其他公司進行收購。

今年開始，這樣的上市方式成為一種流行，許多知名投資人例如Bill Ackman等皆透過成立SPAC來籌資數億美元，軟銀孫正義亦投入相關SPAC活動。

(時報資訊)