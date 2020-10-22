根據美國一份文件顯示，瑞銀即將離任的執行長安思杰(Sergio Ermotti)已經同意接任義大利私募投資公司Investindustrial董事長。
安思杰自2011年接掌瑞銀執行長，即將在11月卸任，接任者為前荷蘭ING集團執行長Ralph Hamers。瑞銀在本周二報出第三季獲利倍增。
而美國證交所最新公布一份文件顯示，安思杰將在明年1月1日接任Investindustrial Acquisition董事長。
Investindustrial已經申請在美國首次公開上市(IPO)，預計籌資3.5億美元。Investindustrial以「空白支票」公司方式上市，此為一「特殊目的收購公司」(SPAC)，一種所謂的空殼或空白支票公司，以IPO的獲利來對其他公司進行收購。
今年開始，這樣的上市方式成為一種流行，許多知名投資人例如Bill Ackman等皆透過成立SPAC來籌資數億美元，軟銀孫正義亦投入相關SPAC活動。
(時報資訊)
#Investindustrial #瑞銀 #執行長 #董事長 #美國
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。