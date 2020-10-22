韓國LG電子又有新動作！今(22)日將推出一個全新家電品牌LG Objet Collection，希望能吸引更多消費者購買。

LG Objet Collection這個新登場品牌，主打更細緻的客製化服務。當消費者在購買LG家電時，可以先選擇自己想要家電顏色以及喜好材質，好讓新家電入厝時，不會跟家裡既有內裝，產生顏色不搭或材質不好的突兀感。

其實，這個新品牌LG Objet Collection是已推出LG Objet品牌的進擊版。2018年11月1日，LG電子就推出了定位為高端品牌LG Objet，當時這個新品牌是採用家電與家具相結合理念，吸引獨特品味的高端消費者，訂單採取個人訂製方式來處理。

LG表示，LG Objet Collection日後推出新家電產品，在顏色方面，是與專門協助企業對旗下產品，提供色彩解決方案以及為品牌規劃完整色彩策略的美國彩通色彩研究所(Pantone Color Institute)合作；至於材質方面，是採用包括FENIX等一些創新材料所製成。FENIX是由義大利Arpa Industriale公司推出，適用於任何垂直立面和水平面的室內設計應用創新材料，包括：廚房、飯店、醫療、交通運輸、浴室和家具。業者強調，FENIX材料的表面具有低光線反射率，因此呈現極致霧面、手感舒適溫潤和不留指紋，若表面出現微刮痕也可利用熱修復處理。

LG補充，目前已有11種家電產品入列LG Objet Collection麾下，包括電冰箱，洗碗機，智能光波爐，洗脫烘三合一洗衣機以及衣物護理機等，並計畫未來所有產品將都要加入這種全面客製化服務。

以電冰箱的門來說，消費者可以從目前13種顏色當中，選擇1種自己喜愛顏色。同時，也可以從包括前述FENIX，不鏽鋼，玻璃與金屬等當中，選擇不同材質相互搭配。LG自豪地說，自己3門電冰箱的顏色與材質混搭種類，已高達145種供消費者選擇。

至於智能光波爐，淨水機與洗碗機，這3種不同家電產品已以LG物聯網ThinQ方式相互連結，使用起來將會更聰明。例如，消費者在智能光波爐烹煮時，淨水機就會自行判斷並注入合宜需水量，以便能料理出更美味食物。

(時報資訊)