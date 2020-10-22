宏碁(2353)旗下宏碁智新今日宣佈推出全新acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機，跨足空氣清淨消費市場。acerpure全系列搭載三效HEPA高規濾網，可過濾PM1.0微粒及99.97%的0.3μm懸浮微粒與去除細菌；搭配智慧偵測PM1.0功能，以多段燈號即時顯示空氣品質變化，並智慧調節清淨機運轉模式；acerpure系列以簡約俐落的設計外型與高效空氣淨化力，打造居家、辦公的新世代生活風格。

為擴大智慧空氣品質解決方案業務，分割智慧空氣品質解決方案相關事業，並將子公司命名為宏碁智新股份有限公司(AcerPure Inc.)。宏碁智新以「科技改善人類的生活品質」視為企業重要使命，致力提供各式高效率、高智能的潔淨科技產品，期許旗下acerpure新品牌能為消費者結合「智慧」與「清新」的全新生活風格。

宏碁智新董事長侯知遠表示：「受疫情影響，民眾長時間處於室內同時帶動人們對居家空氣品質的重視，針對循環對流、懸浮微粒或細菌等有害物質的隔離過濾或去除、除臭靜音等淨化設計，消費者的意識與要求都日益提升。宏碁智新以AI偵測與數據分析技術為核心，結合擅長的空氣品質解決方案，打造全新acerpure空氣清淨機，跨足消費市場延展生活風格產品版圖，締造出關鍵的品牌價值。」

acerpure系列皆搭載PM1.0智慧偵測功能，自動感測室內空氣品質，以多段燈號即時顯示空氣品質變化，並智慧調節清淨機運轉模式，高效淨化全室空氣。此外，高效淨化空氣清淨機更採用多種氣味過濾技術打造專業極效除臭模式，不僅能有效去除尼古丁(菸味)等常見異味，經SGS檢測，更能去除空氣中的甲醛及揮發性有害物質，深層淨化空氣品質，讓家中有嬰兒、孩童的消費者，都能安心呼吸新鮮空氣。

自10月22日起，acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機在指定平台開始銷售，包括acer官方線上通路(Acer eStore)、PChome24購物、MoMo購物網、Yahoo購物中心上市開賣，售價分別為新台幣10,990元與35,000元。除此之外，宏碁智新預計2020年第四季進軍亞太市場，陸續於印度、泰國、馬來西亞、越南、印尼問世，搶攻空氣清淨商機。

(時報資訊)