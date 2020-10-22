受惠於數據中心晶片銷售增長，賽靈思（Xilinx）上季營收獲利意外強勁，且本季營收預測大致超出華爾街預期，受此激勵，周三盤後股價上漲近2%。

賽靈思預估第三財季營收將介於7.5億美元～8億美元之間，分析師預測均值為7.723億美元。

本月稍早《華爾街日報》報導，其同業超微（AMD）有意收購賽靈思，雙方已經展開協商，這筆交易的價值可能超過300億美元。該消息使賽靈思的業績表現受到市場關注。賽靈思專攻用於數據中心的可編程晶片，可加快人工智慧工作與5G電信基地台等任務的速度。

賽靈思第二財季的數據中心晶片業務營收年增30%，達到約1.07億美元，但該公司表示，若不是受到貿易禁令影響，該部門的增長可能減小。該貿易限制措施加快了對某一位客戶的銷售，賽靈思未指明該客戶，但大多數分析師認為其所指為中國的華為技術。

這個9月生效的新規定，幾乎切斷了所有美國對華為的晶片供應。

賽靈思執行長Victor Peng表示：「這是業務類訂單的正常過程，但由於最後期限迫在眉睫，我們必須確保能完成交貨。」

賽靈思並表示已經獲得向一家美國大型雲端運算公司提供網卡的合約。賽靈思未指明客戶，但表示到2024年，該合約價值將達到每年1億美元。執行長表示：「他們越來越習慣把我們作為主要供應商」。

賽靈思第二財季淨營收為7.67億美元，較去年同期的8.33億美元下滑8%，但由於數據中心晶片業務表現強勁，整體營收仍然超出市場預期的7.551億美元。

第二財季淨利為1.94億美元，相當於每股盈餘79美分，不如去年同期的淨利2.27億美元、每股盈餘89美分。經調整後每股盈餘為82美分，優於市場預期的72美分。

(時報資訊)