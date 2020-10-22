遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，擁有一票死忠支持者「韓粉」，他的下一步成各界關注焦點，更被點名是下屆國民黨黨主席大熱門。國民黨桃園市議員涂權吉表示，現任黨主席江啟臣所帶領的國民黨基層士氣「軟趴趴」，韓若參選黨主席並公開宣示「當選黨主席，不選2024」，加上全台輔選，必能將國民黨士氣帶往勝選，自己也能獲得空前歷史定位。

涂權吉接受香港媒體《中評社》專訪，直言江啟臣帶領國民黨猛打「親美反共」牌，卻始終無法換成選票，基層深感對制衡民進黨的無力，士氣「軟趴趴」；反觀韓國瑜，給人「很有Power」（力量）的感覺，韓有著可強力對抗民進黨的氣勢，若韓能公開宣示「當選黨主席，不選2024」，再加上全台輔選帶領國民黨大勝，這樣不僅具有正當性，也將提振黨內士氣。

面對國民黨在立法院提出「請美國協助抵抗中共」與「中華民國與美國恢復邦交」兩項決議案，涂權吉坦言，這是國民黨面對民進黨一黨獨大下的「策略」，目的是在逼民進黨「現形」，證明民進黨種種「大內宣」都是在「打假球」，不讓民進黨再有理由可推卸。涂也表示，目前國民黨基層士氣低落，整個氛圍就是「冷冷的」，覺得自己任由宰割毫無反制力。

此外，談到「韓國瑜另組新黨」問題，涂權吉認為，從親民黨黨主席宋楚瑜的經驗就能看出，一個黨無法靠一個強人拉起；與其組黨，韓還不如參選國民黨黨主席並宣示「當選黨主席，不選2024」。涂強調，韓的力量並未因罷韓而潰散，韓只要不搶其他位子、成功團結藍營，全台輔選直到國民黨大勝，黨內士氣一定能扭轉，韓也能獲得空前歷史定位，否則現在只會「越選舉越受傷」。

(中時新聞網)